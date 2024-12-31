習近平：預計全年國內生產總值增長5%左右

▲習近平2023年出席全國政協新年茶話會。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平12月31日出席全國政協新年茶話會，他提到，這一年來，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展，預計全年國內生產總值增長5%左右。

習近平指出，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，「一年來，面對國內外形勢帶來的挑戰，我們沈著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化邁出新的堅實步伐。」

習近平指出，這一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展，預計全年國內生產總值增長5%左右，糧食產量首次突破1.4兆斤，重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，就業、物價保持穩定

習近平說，隆重慶祝中華人民共和國成立75週年、全國人民代表大會成立70週年、中國人民政治協商會議成立75週年、澳門回歸祖國25週年，民主法治建設、「一國兩制」實踐和祖國統一大業穩步前進。

習近平強調，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

習近平還說，在中國式現代化進程中，不僅有風和日麗，也會有疾風驟雨甚至驚濤駭浪，「我們要保持戰略定力，匯聚全體中華兒女團結奮鬥的強大合力，乘風破浪、勇往直前，把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進！」