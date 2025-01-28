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除夕發壓歲錢原因曝光！命理師教簡單開運方式：幫助好運上門

▲▼紅包,算命,過年。（圖／CFP）

▲柯柏成透露發給小孩壓歲錢的原因。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

除夕是辭舊迎新的重要日子，發壓歲錢是其中的重要習俗。命理師柯柏成指出，壓歲錢的原意是「壓祟」，長輩透過給予小孩特定信物或金錢，抵擋陰邪、祈求平安。此外，他分享了一種簡單的開運方法，利用橘子皮為家中「換氣」，助好運上門。

壓歲錢的起源與意涵

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壓歲錢的原型為古代的「壓祟」信物，當時長輩會送小孩平安符或特定開運物，防止邪氣侵擾。因錢幣流通廣泛，蘊含眾人陽氣且方便攜帶，「壓祟」逐漸轉變為以錢幣為主，象徵祝福與保護，成為今日廣為人知的壓歲錢習俗。

烘烤橘子皮的開運祕法

柯柏成分享，除夕時吃橘子後可將橘子皮留下，用打火機烘烤至冒白煙，放入銅製或瓷製容器中，然後於家中四處走動，達到「換氣」效果，清除家中的陰霾與舊氣，迎接新年好運。

適用場合與功效

這種方法特別適合家中有病患或需要化解紛爭的情況，亦能助於提升租屋環境的氣場。如果個人運勢不佳，也可在節氣期間多次實施，直到運氣改善為止，對健康與生活皆有助益。

辭舊迎新以祈求來年平安順遂

壓歲錢與開運祕法象徵了對新年的期待與祈福，提醒人們在除夕這天，不僅要延續傳統習俗，也可透過簡單方式為家庭帶來全新的好氣象，迎接平安與幸福的一年。

 
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