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1讚10元安太座！醫發文不到2小時「讚數狂飆」　妻：別心疼他荷包

▲▼紅包,紅包袋,蛇年!!!（圖／記者曾筠淇攝） 

▲今年也有「 安太座」活動。圖與本文無關。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

ICU醫師陳志金幾年前發起「安太座」活動，PO文1個讚就加10元。去年他的文章一共累積1萬8125個讚，也就是包了18萬元給老婆，今年他也再度發文表示，和往年一樣，1個讚就是10元，「太座安得好，生活沒煩惱」。該則貼文發不到2小時，就已超過2000人按讚，幫忙「添財火」。

陳志金今（28）日上午8時30分，在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，從除夕到初二共3天「宜：安太座」，和往年一樣，大家的1個讚，會換算成新台幣10元來安太座，「太座安得好，生活沒煩惱」，可以一整年平安、家庭和睦。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「今年安太座開跑了！阿金醫師新年快樂、金太座荷包滿滿」、「安太座部隊報到」、「為了金太座，為了阿金醫師接下來的好日子。按讚是必須的」、「新年快樂阿金醫生，火力支援」、「第三次，可愛的『父女』互動」、「按愛心可以加倍變20元嗎」。

陳志金也在留言處表示，歡迎大家共襄盛舉，也可以分享自己是第幾次參加「安太座」的活動，不過今天大家應該都忙著大掃除，沒空按讚、分享也沒關係，隨意就好。另外，他還說「安太座」活動現在開跑了，如果有需要幫忙「添財火」的朋友，也可以標記他，他會帶著金粉們一起支援。

「金太座」本人也回應，她一年就跟阿金拚這麼一次，「絕對不要心疼他的荷包嘿！」請大家多多幫忙分享、按讚，也祝大家除夕團圓愉快。截稿前距離陳志金發文時間還不到2小時，結果就已有超過2000人按讚，「金太座」已經至少有2萬元的紅包。

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