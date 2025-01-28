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9企業去年認養造林逾4.8萬株　林保署南投分署今年開放6.57公頃

▲中華電信股份有限公司認養造林第1年情形(113-環1造林地)。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲中華電信公司認養造林第1年情形(113-環1造林地)。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024年極端氣候頻繁發生，而植樹造林是世界公認可以保護土地，提高對環境變遷韌性最簡單、有效的做法；林業保育署南投分署表示，今年度已規劃26件、面積約40.56公頃的新植造林案，預計栽植約4萬5000株適地、原生造林樹種，其中3筆共6.57公頃將開放受理企業團體提出認養造林計畫。

林保署南投分署表示，該分署自106年迄今已受理近28件共93.92公頃認養造林案，件數年年增加，其中企業捐款、由該分署執行造林22件，面積79.65公頃，另有6件由該分署提供土地、企業團體自行造林，面積共14.27公頃；113年度受理慈心有機農業發展基金會、日月光環保永續基金會、中華電信、彰化銀行、誌懋、和勤精機、惠普科技、鴻捷營造、環偉實業股份有限公司等9家企業團體認養造林，面積共18.66公頃，共栽植4萬8675株林木。

▲台灣高鐵公司認養造林第3年情形，將延續認養4至6年撫育(113-海14造林地)。

▲台灣高鐵公司認養造林第3年情形，將延續認養4至6年撫育(113-海14造林地)。

南投分署指出，去年的造林木經半年多來用心撫育，目前生長狀況良好，執行成果受認養單位肯定，也紛紛再次詢問今年度開放認養造林的情形，台灣高鐵公司甚至表達延續認養第4至6年撫育之意願。

▲日月光環保永續基金會認養造林第3年情形(113-國92造林地)。

▲日月光環保永續基金會認養造林第3年情形(113-國92造林地)。

而114年度新植造林案中3筆共6.57頃的額度，將上傳林業及自然保育署設置之ESG專案媒合平台，並於資料審核後開放由企業自行提出計畫，與在地部落團體接洽合作造林；另考量有心參與的企業可能因時間、人力及專業等因素限制，無法自行造林，故也將開放包含國有林疏伐跡地、濫墾地收回、河川高灘裸露地等20餘筆造林地、面積約34公頃，供企業捐款認養，由該分署辦理招標發包並執行造林撫育工作。

南投分署呼籲，為環境永續、造福後世子孫，歡迎更多的企業團體加入公私協力造林，可上林業及自然保育署南投分署網站/為您服務/捐款認養植護樹申辦網頁查詢，或洽服務專線049-2365226分機2222黃小姐。

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