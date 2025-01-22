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新春有如「蛇」助　台北捷運給你出遊靈感不NG

▲搭乘台北捷運時不妨抬起頭看一看，食衣住行育樂都能給你好靈感，讓你新春有如「蛇」助。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

人來人往的台北捷運是民眾生活最給力的好夥伴，搭乘時抬起頭看一看，讓你有如「蛇」助，出遊靈感不NG。想要擁有時尚穿搭，讓奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎展現NIKE「靈蛇迎新」新裝上陣，帥氣迎接新年。人潮往來眾多的市政府站手扶梯，以及包覆忠孝復興轉乘處的巨型廣告版面，跟著演導雙棲男星柯震東與百萬人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇，陪你潮玩新年。還可以和LEVIS品牌大使劉以豪，一起展現最酷潮流「工」略。

▲▼1月北捷宣傳,板南線,市政府站,崩壞：星穹鐵道,NIKE,New Balance,可麗娜,Innisfree。（圖／記者姜國輝攝）

▲跟著奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎展現NIKE「靈蛇迎新」新裝上陣，穿出休閒與時尚。（圖／記者姜國輝攝，下同）

新春怎能少了休息充電時光，台北捷運驚喜現身《崩壞：星穹鐵道》「大黑塔」人偶，吸引不少開拓者來到市政府站3號出口朝聖打卡，冒險序章就從這裡展開。還有春節絕對少不了的快車肉乾，送禮自享兩相宜，經典美味一口搞定過年氛圍。口渴再來點麥香，與你一起歡聚2025，快跟好友們相聚中山站拍下最亮眼瞬間。和家人們相聚拜訪，就用天王郭富城唯一指定過年伴手禮「老協珍人蔘精」讓你送禮送到心坎裡。

▲▼1月北捷宣傳,板南線,市政府站,崩壞：星穹鐵道,NIKE,New Balance,可麗娜,Innisfree。（圖／記者姜國輝攝）

▲《崩壞：星穹鐵道》「大黑塔」人偶在台北捷運驚喜現身，吸引不少開拓者來到市政府站3號出口朝聖打卡。

春節想要除舊佈新，廚房也要大升級，來自日本頂級廚具品牌Clean up讓你的廚房煥然一新。更新了家裡，也別忘更新自己的「面子」，趁過年期間養出好肌膚，張員瑛與金珉奎帶你用Innisfree水光安瓶，解鎖門面擔當的水光肌秘密。

▲▼1月北捷宣傳,板南線,市政府站,崩壞：星穹鐵道,NIKE,New Balance,可麗娜,Innisfree。（圖／記者姜國輝攝）

▲過年期間跟著張員瑛與金珉奎的腳步，用Innisfree水光安瓶養出好肌膚，解鎖門面擔當的水光肌秘密。

新春出遊購物不可少，明曜百貨金蛇送福購物超有勁，春節活動不間斷，讓你吃喝玩樂「蛇」麼都有。日本環球影城最新園區「咚奇剛國度」重磅開幕，不想大排長龍，沒問題！讓Klook帶你避開人潮快速攻略，輕鬆開啟新年旅程。吃喝玩樂還有食衣住行也能輕鬆省荷包，中信Line Pay信用卡解鎖多項優惠，新年假期消費就讓它成為你的神隊友。

▲▼1月北捷宣傳,板南線,忠孝新生站,中國信託Line Pay。（圖／記者姜國輝攝）

▲中信Line Pay信用卡解鎖多項優惠，新年假期消費就讓它成為你的神隊友。

ETtoday家外媒體不僅在台北捷運擁有優越廣告成效，在高鐵站也有卓越表現，成為許多企業主最愛，一眼聚焦超吸睛，完美吸引通勤族、往來民眾以及旅客目光，帶給大家與眾不同的嶄新創意。

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