新春有如「蛇」助　台北捷運給你出遊靈感不NG

▲搭乘台北捷運時不妨抬起頭看一看，食衣住行育樂都能給你好靈感，讓你新春有如「蛇」助。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

人來人往的台北捷運是民眾生活最給力的好夥伴，搭乘時抬起頭看一看，讓你有如「蛇」助，出遊靈感不NG。想要擁有時尚穿搭，讓奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎展現NIKE「靈蛇迎新」新裝上陣，帥氣迎接新年。人潮往來眾多的市政府站手扶梯，以及包覆忠孝復興轉乘處的巨型廣告版面，跟著演導雙棲男星柯震東與百萬人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇，陪你潮玩新年。還可以和LEVIS品牌大使劉以豪，一起展現最酷潮流「工」略。

▲跟著奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎展現NIKE「靈蛇迎新」新裝上陣，穿出休閒與時尚。（圖／記者姜國輝攝，下同）

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▲《崩壞：星穹鐵道》「大黑塔」人偶在台北捷運驚喜現身，吸引不少開拓者來到市政府站3號出口朝聖打卡。

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