「瑞蛇迎春‧寒冬暖心」　林燕祝攜手企業與慈善團體做愛心

▲台南市議員林燕祝等人於服務處前舉辦「瑞蛇迎春‧寒冬暖心」活動，為永康區低收入家庭及弱勢邊緣戶送上春節民生物資、馬前總統春聯、保暖衣物與千元紅包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝25日偕中華民國婦女聯合會永康區支會與服務團隊，攜手企業鈦瑞電機工程公司、四九五金百貨與台南市大德關懷協會，於服務處前舉辦「瑞蛇迎春‧寒冬暖心」活動，為永康區低收入家庭及弱勢邊緣戶送上春節民生物資、馬前總統春聯、保暖衣物與千元紅包，讓他們在年節時也能感受社會關懷。

林燕祝表示，服務處經常受理到許多地方上的弱勢邊緣戶，因申請資格不符合而無法受到社會福利的補助，又面臨生活上的困難的弱勢家庭，在農曆春節前夕，她希望透過發放這些物資與紅包，能夠減輕他們的經濟負擔，讓這些弱勢的家庭也能感受到過年的氣氛，並祝福大家都能平安過好年。

林燕祝與婦聯會今年準備了白米、關廟麵、保暖背心、民生物資和馬前總統的春聯，收到的民眾們都很感動，謝謝林燕祝的貼心問候，興奮心情溢於言表，林燕祝並叮嚀大家又有一波冷氣團即將來襲，一定要做好保暖。

林燕祝說，「人間有愛，社會就有溫暖」，非常感謝婦聯會每年提供物資，今年更攜手企業與慈善團體，透過民代的協助，拋磚引玉一起關懷弱勢，將這些愛心送到社會上有需要的各個角落，她感謝各界無私的奉獻，未來將繼續結合更多的資源，持續推動寒冬送暖的活動，讓這份愛可以一直循環。