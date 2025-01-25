　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵228連假「加開75班」增5延後收班列車　大年初二開賣

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵預計大年初二凌晨開賣228連假車票。示意圖。（圖／記者李姿慧攝）

記者陳威廷／台北報導

今年228假期有3天連假，台灣高鐵公司規畫2/27（四）至3/3（一）為期5日之「和平紀念日疏運」，期間加開75班次列車（南下40班、北上35班），總計5天提供867班次列車的旅運服務。旅客可自1/30大年初二凌晨零時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

高鐵公司表示，已完成「信用卡優惠專區」訂票服務之提升與優化，旅客購買「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂升等優惠」車票，付款時發卡銀行即同步扣抵信用卡紅利點數/哩程數或額外自付加價金額，訂票前請詳閱各銀行規則。（優惠資訊，詳高鐵企業網站）如需退票，將以票面實收票價扣除退票手續費後，將餘額退還至原信用卡，原扣抵之紅利點數/哩程數或額外自付加價金額，則依各合作發卡行之作業期程退還至原信用卡，相關規定請洽詢各合作發卡行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等之自由座車廂，敬請規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

同時，為加強服務旅客，疏運期間規劃有5班延後收班列車（南下2班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，歡迎多加利用。敬請搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

針對預計搭乘自由座的旅客，台灣高鐵公司建議前往車站前即先查詢高鐵企業網站首頁的「車站人潮資訊」燈號，高鐵公司將即時、持續依照各站等候自由座人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省等候時間。自由座旅客應前往自由座車廂搭乘，勿佔用對號座車廂座位；當遇自由座旅客候車人數眾多時，台灣高鐵公司基於快速疏運旅客之服務精神，將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立。

和平紀念日疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年9天放完　開工周「上6休1再上5」！眾人點頭：朋友都開心
殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命
快訊／台南上兵紅燈右轉遭攔停！酒測值達「0.94」下場慘了
川普政府首派軍機遣返移民！　墨西哥拒絕降落
2025年「3大吉日、吉時」曝光！大掃除選對時間...衰運全
貔貅咬到4.3億！彩券行白天幫牠洗香香　晚上中大樂透頭獎
爆乳荷官發牌！還有專人按摩　北市餐廳被抄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

實測9張刮刮樂！「最強招財加持」真的中獎　他一算獎金傻眼了

小心財務狀況！2025年「4大生肖」蛇年犯太歲

今迎東北季風雨連下3天！寒流明天殺到　最冷時刻出爐剩8度

旺季月入10萬！他嘆「養女友」存不到錢　1開銷全勸刪：佔太高

好運從好儀態開始！名模詹乃蓁教你「走」出自信，「站」出好運

哪道年菜端上桌最夯？一票點名「這1樣」　日本人也超愛

台鐵EMU3000新座椅票選結果出爐！逾1500人投票選出

小年夜南下「1人免費共乘」　萬人驚見超巨車款：超帥想體驗

高鐵228連假「加開75班」增5延後收班列車　大年初二開賣

2025年「3大吉日、吉時」曝光！大掃除選對時間...衰運全掃走

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

實測9張刮刮樂！「最強招財加持」真的中獎　他一算獎金傻眼了

小心財務狀況！2025年「4大生肖」蛇年犯太歲

今迎東北季風雨連下3天！寒流明天殺到　最冷時刻出爐剩8度

旺季月入10萬！他嘆「養女友」存不到錢　1開銷全勸刪：佔太高

好運從好儀態開始！名模詹乃蓁教你「走」出自信，「站」出好運

哪道年菜端上桌最夯？一票點名「這1樣」　日本人也超愛

台鐵EMU3000新座椅票選結果出爐！逾1500人投票選出

小年夜南下「1人免費共乘」　萬人驚見超巨車款：超帥想體驗

高鐵228連假「加開75班」增5延後收班列車　大年初二開賣

2025年「3大吉日、吉時」曝光！大掃除選對時間...衰運全掃走

吳春城力推壯世代惹議　黃國昌：利益迴避原則是民眾黨重要價值

實測9張刮刮樂！「最強招財加持」真的中獎　他一算獎金傻眼了

小心財務狀況！2025年「4大生肖」蛇年犯太歲

不爽川普當選要逃出美國！　女砸下積蓄搬到郵輪「環遊世界3年」

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

美參議員力挺川普「奪回運河」　提案巴拿馬切斷與中企關係

今迎東北季風雨連下3天！寒流明天殺到　最冷時刻出爐剩8度

黑幫毒品外送「款式齊全」24hrs出貨　老顧客還送喪屍煙彈

台中鐵皮家具工廠深夜大火...烈焰沖天　警消緊急灌救

2025短髮髮型爆紅款推薦！Nana短捲髮超時髦、趙麗穎法式鮑伯頭美瘋

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

生活熱門新聞

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

彰化最幸運的5名男人！合資買2千萬刮刮樂中大獎

「移工年終領11萬」台員工羨慕炸　內行揭真相！

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網抖了

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

北榮胸腔科名醫柯信國猝逝！同業氣氛低迷

「過年賭什麼才嗨？」他推1款遊戲！苦主50元玩到6萬7

這隻貔貅咬到大樂透頭獎4.3億

「未來2週還是冷」　專家曝三階段變冷：如溜滑梯

更多熱門

相關新聞

新春有如「蛇」助　台北捷運給你出遊靈感

新春有如「蛇」助　台北捷運給你出遊靈感

人來人往的台北捷運是民眾生活最給力的好夥伴，搭乘時抬起頭看一看，讓你有如「蛇」助，出遊靈感不NG。

高鐵連3年入選「全球百大永續企業」　2025全球排名第5

高鐵連3年入選「全球百大永續企業」　2025全球排名第5

嘉義6.4地震後高鐵完成巡查「安全無虞」　今全線正常發車

嘉義6.4地震後高鐵完成巡查「安全無虞」　今全線正常發車

快訊／高鐵人事地震「董座江耀宗卸任」　老總鄭光遠暫代

快訊／高鐵人事地震「董座江耀宗卸任」　老總鄭光遠暫代

國旅衰退「武陵櫻花季2/8開跑」管制縮短16天　228連假首度高乘載

國旅衰退「武陵櫻花季2/8開跑」管制縮短16天　228連假首度高乘載

關鍵字：

台灣高鐵228連假

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

更多

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面