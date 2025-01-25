高鐵228連假「加開75班」增5延後收班列車　大年初二開賣

▲台灣高鐵預計大年初二凌晨開賣228連假車票。示意圖。（圖／記者李姿慧攝）



記者陳威廷／台北報導

今年228假期有3天連假，台灣高鐵公司規畫2/27（四）至3/3（一）為期5日之「和平紀念日疏運」，期間加開75班次列車（南下40班、北上35班），總計5天提供867班次列車的旅運服務。旅客可自1/30大年初二凌晨零時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

高鐵公司表示，已完成「信用卡優惠專區」訂票服務之提升與優化，旅客購買「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂升等優惠」車票，付款時發卡銀行即同步扣抵信用卡紅利點數/哩程數或額外自付加價金額，訂票前請詳閱各銀行規則。（優惠資訊，詳高鐵企業網站）如需退票，將以票面實收票價扣除退票手續費後，將餘額退還至原信用卡，原扣抵之紅利點數/哩程數或額外自付加價金額，則依各合作發卡行之作業期程退還至原信用卡，相關規定請洽詢各合作發卡行。

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台灣高鐵公司提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等之自由座車廂，敬請規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

同時，為加強服務旅客，疏運期間規劃有5班延後收班列車（南下2班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，歡迎多加利用。敬請搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

針對預計搭乘自由座的旅客，台灣高鐵公司建議前往車站前即先查詢高鐵企業網站首頁的「車站人潮資訊」燈號，高鐵公司將即時、持續依照各站等候自由座人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省等候時間。自由座旅客應前往自由座車廂搭乘，勿佔用對號座車廂座位；當遇自由座旅客候車人數眾多時，台灣高鐵公司基於快速疏運旅客之服務精神，將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立。

和平紀念日疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。