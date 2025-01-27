2025藍綠白運勢曝！命理師揭3黨「最大課題」　藍營須推她當共主

▲左至右依序為賴清德、朱立倫、柯文哲。（合成圖／左、中記者湯興漢攝；右記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2025年歲次乙巳，乙是木，巳是火，木生火，火很旺。命理師楊登嵙指出，這一年，三大政黨之間的「火」氣將非常強烈，口角戰、罷免戰、立法院法案戰，戰火四起。為此，他也分析藍綠白三大政黨今年的運勢及發展分析，並直言2028年總統選舉藍營若不團結並推舉台中市長盧秀燕，現任總統賴清德將有望連任。

針對藍綠白2025年政黨的運勢及發展，楊登嵙就各政黨顏色逐一做以下分析：

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國民黨（藍色）：藍為水，「火」很大， 一滴水很容易被蒸發，所以藍營今年最重要的課題就是「合」，團結一心，才能從涓滴成海；團結一致，才能生出力量，分裂一定輸。

民進黨（綠色）：綠為木，木生「火」，要真誠付出，讓民眾知道執政黨的努力和用心，將害群之馬剃除，近期發生勞動部及衛服部霸凌和採購弊案會讓民眾觀感不好及支持度下降，改革勢在必行。

民眾黨（白色）：白為金，「火」剋金，紛紛擾擾的一年，務必要找出能夠與「小草」站在一起的接班人，讓民眾黨走出陰霾，帶領度過難關的人至關重要，否則很可能面臨泡沫化的命運。

▲楊登嵙認為，藍營必須推出「共主」盧秀燕。（圖／記者李毓康攝）

楊登嵙預測藍綠白三黨黨主席2025年的運勢：

國民黨黨主席朱立倫：法令紋歪斜，2025年8、9月黨內黨主席改選聲勢不佳，即使再當選影響力有限。合不一定贏，分裂必敗，建議推出能得眾望的「共主」，目前台中市市長盧秀燕對國民黨未來最有助益。

民進黨黨主席賴清德：1948年出生，生肖屬豬，2025年沖太歲，雜事多，黨內改革勢在必行。雖然忙碌繁瑣，但目前容光煥發，不貪不取，民調聲望不錯。

前民眾黨黨主席柯文哲：眼神閃爍、深沉，主觀意識高，法令紋有疤痕影響總統之路。鼻頭囊包腫變大，顏色灰褐，前途黯淡。2025年正沖柯文哲，會招惹煩惱、官訟是非、事業財運衰退，政治生涯可能暫停中斷。現任代理黨主席黃國昌能否帶領民眾黨走出陰霾，避免分裂及泡沫化命運，尚待觀察。

▼前民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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