　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025藍綠白運勢曝！命理師揭3黨「最大課題」　藍營須推她當共主

▲▼ 。（合成圖／左、中記者湯興漢攝；右李毓康攝）

▲左至右依序為賴清德、朱立倫、柯文哲。（合成圖／左、中記者湯興漢攝；右記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2025年歲次乙巳，乙是木，巳是火，木生火，火很旺。命理師楊登嵙指出，這一年，三大政黨之間的「火」氣將非常強烈，口角戰、罷免戰、立法院法案戰，戰火四起。為此，他也分析藍綠白三大政黨今年的運勢及發展分析，並直言2028年總統選舉藍營若不團結並推舉台中市長盧秀燕，現任總統賴清德將有望連任。

針對藍綠白2025年政黨的運勢及發展，楊登嵙就各政黨顏色逐一做以下分析：

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨（藍色）：藍為水，「火」很大， 一滴水很容易被蒸發，所以藍營今年最重要的課題就是「合」，團結一心，才能從涓滴成海；團結一致，才能生出力量，分裂一定輸。

民進黨（綠色）：綠為木，木生「火」，要真誠付出，讓民眾知道執政黨的努力和用心，將害群之馬剃除，近期發生勞動部及衛服部霸凌和採購弊案會讓民眾觀感不好及支持度下降，改革勢在必行。

民眾黨（白色）：白為金，「火」剋金，紛紛擾擾的一年，務必要找出能夠與「小草」站在一起的接班人，讓民眾黨走出陰霾，帶領度過難關的人至關重要，否則很可能面臨泡沫化的命運。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day2，台中市長盧秀燕特地到場致意。（圖／記者李毓康攝）

▲楊登嵙認為，藍營必須推出「共主」盧秀燕。（圖／記者李毓康攝）

楊登嵙預測藍綠白三黨黨主席2025年的運勢：

國民黨黨主席朱立倫：法令紋歪斜，2025年8、9月黨內黨主席改選聲勢不佳，即使再當選影響力有限。合不一定贏，分裂必敗，建議推出能得眾望的「共主」，目前台中市市長盧秀燕對國民黨未來最有助益。

民進黨黨主席賴清德：1948年出生，生肖屬豬，2025年沖太歲，雜事多，黨內改革勢在必行。雖然忙碌繁瑣，但目前容光煥發，不貪不取，民調聲望不錯。

前民眾黨黨主席柯文哲：眼神閃爍、深沉，主觀意識高，法令紋有疤痕影響總統之路。鼻頭囊包腫變大，顏色灰褐，前途黯淡。2025年正沖柯文哲，會招惹煩惱、官訟是非、事業財運衰退，政治生涯可能暫停中斷。現任代理黨主席黃國昌能否帶領民眾黨走出陰霾，避免分裂及泡沫化命運，尚待觀察。

▼前民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼柯文哲探視父親，探視後離開新竹台大醫院。（圖／記者黃彥傑翻攝）

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」
楊梅火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了
大樂透1億一注獨得　「錢送你彩券行」開出頭獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為什麼除夕圍爐「會吃火鍋？」　原因長知識

紅包袋別封口、掉地會漏財！過年紅包「14禁忌」不要犯

她拆新買隱眼驚見「超大蟑螂」崩潰　照片驚呆網：怎麼跑進去的

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」千萬別上桌！當心衰整年

2025藍綠白運勢曝！命理師揭3黨「最大課題」　藍營須推她當共主

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

快訊／台灣本島全部進冰箱！20縣市低溫特報　急凍剩6度時間點曝

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

國小老師1個月實領多少？　扣掉公保16.33%等費用剩這些

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

台東5.2地震！賣場貨架搖不停　商品掉落、液體灑滿地

【小戲精】舅舅關心問會不會吃太多 妹妹委屈原地就演起來惹XD

為什麼除夕圍爐「會吃火鍋？」　原因長知識

紅包袋別封口、掉地會漏財！過年紅包「14禁忌」不要犯

她拆新買隱眼驚見「超大蟑螂」崩潰　照片驚呆網：怎麼跑進去的

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」千萬別上桌！當心衰整年

2025藍綠白運勢曝！命理師揭3黨「最大課題」　藍營須推她當共主

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」

快訊／台灣本島全部進冰箱！20縣市低溫特報　急凍剩6度時間點曝

NBA上半季亮點／擺爛等他？準狀元超狂單臂隔扣　隊友觀眾全驚呆

為什麼除夕圍爐「會吃火鍋？」　原因長知識

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈

紅包袋別封口、掉地會漏財！過年紅包「14禁忌」不要犯

快訊／中國DeepSeek爆紅撼AI生態　輝達股價大跌13%市值蒸發15兆

快訊／竹東槍擊案1幫派小弟投案　涉殺人罪嫌恐逃亡滅證遭聲押

E人I人大不同！　春節刮刮樂速配款一文看

NBA上半季亮點／金塊冠軍陣容恐解體？　丹佛射手陷交易傳聞

她拆新買隱眼驚見「超大蟑螂」崩潰　照片驚呆網：怎麼跑進去的

逼真雷龍進駐！北部「3間恐龍主題飯店」一次看　帶孩重返侏羅紀

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

生活熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

即／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

寒流威力今晚明晨達顛峰「低溫探6度」　開工日又有冷氣團

香蕉老婆露南半球拉票！1讚包1元累計8.6萬人

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

更多熱門

相關新聞

3生肖蛇年財運爆棚！旺財方位一次看　

3生肖蛇年財運爆棚！旺財方位一次看　

2025年木蛇年春節連假即將來臨，台灣彩券公司（台彩）推出多項加碼活動，讓民眾在過年期間有機會一夜致富，不僅推出新款刮刮樂，還加碼大樂透、威力彩等彩券獎項，創下歷史新高。對此，命理師楊登嵙也分享購買彩券的妙招，民眾只要根據不同日期和方位，就可以增加中獎機會。

道奇打造最強先發　有望創紀錄

道奇打造最強先發　有望創紀錄

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

111釘孤枝事理、法理皆合理　點出「總統兼黨主席」大問題

111釘孤枝事理、法理皆合理　點出「總統兼黨主席」大問題

嘆民眾黨主席之爭不公平　蔡壁如喊話「別上演宮鬥戲碼、英雄主義」

嘆民眾黨主席之爭不公平　蔡壁如喊話「別上演宮鬥戲碼、英雄主義」

關鍵字：

政黨運勢2025年藍綠白黨主席命理師

讀者迴響

熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

即／大樂透1億一注獨得　「錢送你彩券行」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

即／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

5對「沒想到是閨蜜」組合

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

獨／周杰倫搶票「黃牛王現身」機場落網

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面