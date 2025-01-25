　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲小孟老師提醒，蛇年有8樣物品一定要丟掉，別再留了。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆新年將至，家家戶戶趁著這周末大掃除、除舊佈新。清水孟國際塔羅小孟老師提醒，蛇年「家中8樣東西」一定要丟掉，否則會造成家運不順，包括廚房中壞掉的電器、碎掉的玻璃、不亮的燈、枯掉盆栽、被蟲蛀的家具桌椅、沒水的魚缸、浴室中的舊毛巾和馬桶刷，以及發霉衣物，忘了清理恐讓人連衰一整年。

小孟老師示警蛇年「家中8種物品」一定要丟掉：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.廚房裡壞掉的電器

廚房是家中財位，也是灶神的所在地，若廚房有故障的電器用品一直放著不丟，會使財位破財、產生晦氣。

2.破碎玻璃

如果桌面、窗戶玻璃有裂痕應趕快換掉，因為破裂玻璃代表視人不清、容易招小人。

3.不亮的燈

家中若有故障燈具請盡快清掉，不僅人生運勢不光明、視力也跟著受損。

4.枯掉的盆栽

枯萎的盆栽如果不清掉，可能會招來不好的人緣及桃花，只剩下枯枝的盆栽不要一直擺放在屋內或陽台外，以免影響運勢。

▼枯萎盆栽若一直留在家中沒清除，會影響運勢。（示意圖／視覺中國）

▲▼盆栽,植物,花盆,示意圖。（圖／視覺中國）

5.被蟲蛀的家具桌椅

家中的木製家具若遭蟲蛀，要迅速清理或修理，否則住在裡面的人筋骨會不好。

6.沒有水的造景魚缸

家中的魚缸如果裡面已經沒有魚了，要趕快把水抽掉，避免空氣中的落塵衍生髒水、汙水，影響人的運勢與肺部健康。

7.浴室的舊毛巾、舊馬桶刷

若沒有換掉會產生晦氣，影響居住者一整年的運勢。

8.發霉衣物

家中衣物若有發霉、溼氣重的現象，建議盡速清洗或整理丟掉，以免晦氣讓你帶衰一整年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
合體大谷翔平！佐佐木朗希受邀道奇大聯盟春訓
女星被逼和「同戲男星」潛規則！　對方早有女友
警擊斃「娃娃機店搶犯」挨告　YouTuber募款挺執法
小笠原慎之介「壓線」加盟國民　兩年合約總值1.1億元
家人過世留土地+房「遺產稅1600萬」崩潰求助　地政士解答了
未來2週還是冷」　專家曝三階段變冷：如溜滑梯
竹東爆槍戰！樓下店員見5煞上樓「急疏散客人」　孩見斷掌嚇到狂
李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底
直播主夫妻「招待遊泰」被賣給詐團！　失聯逾2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025年春節旅遊攻略　太平山國家森林遊樂區營運資訊一次看

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

每次大掃除就吵架？也許你該整理的不是空間

明晚寒流來襲！中部以北驟降不到10度　2000公尺以上高山可追雪

答應參加婚禮　前一周才發現「沒位子」！過來人：不是故意的

快訊／06:01台南楠西5.1地震！最大震度4級　14縣市有感

春節連假首日「國道9路段易塞」　國5恐堵車7小時

「未來2週還是冷」　專家曝三階段變冷：如溜滑梯

今晨10度！　明晚寒流來襲「小年夜到初一非常寒冷」

貼春聯9大禁忌！舊春聯要撕乾淨、大門不貼「春」字

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

2025年春節旅遊攻略　太平山國家森林遊樂區營運資訊一次看

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

每次大掃除就吵架？也許你該整理的不是空間

明晚寒流來襲！中部以北驟降不到10度　2000公尺以上高山可追雪

答應參加婚禮　前一周才發現「沒位子」！過來人：不是故意的

快訊／06:01台南楠西5.1地震！最大震度4級　14縣市有感

春節連假首日「國道9路段易塞」　國5恐堵車7小時

「未來2週還是冷」　專家曝三階段變冷：如溜滑梯

今晨10度！　明晚寒流來襲「小年夜到初一非常寒冷」

貼春聯9大禁忌！舊春聯要撕乾淨、大門不貼「春」字

合體大谷翔平！佐佐木朗希受邀道奇大聯盟春訓

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

小笠原慎之介「壓線」加盟國民　兩年合約總值1.1億元

2025年春節旅遊攻略　太平山國家森林遊樂區營運資訊一次看

牙敗！過年零食暗藏危機　美女牙醫點名「地雷TOP4」

屁孩海豚「騷擾鱷魚」成群跟蹤偷襲尾巴　牠只能無奈開溜

【周焦點】本田7人座MPV送測　TOYOTA第6代RAV4雙生車現身　小改款CR-V

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

小孟老師／1月25日星座運勢　牡羊職場強人「搞定主管」

平均2.5至9.5分鐘！台北捷運春節班距出爐　兒新、貓纜除夕暫停營運

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

生活熱門新聞

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

「移工年終領11萬」台員工羨慕炸　內行揭真相！

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

北榮胸腔科名醫柯信國猝逝！同業氣氛低迷

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

「過年賭什麼才嗨？」他推1款遊戲！苦主50元玩到6萬7

劉寶傑不幹了？　苦苓5點推測：他良心飽受煎熬

今晨10度！　明晚寒流來襲「小年夜到初一非常寒冷」

舊春聯要撕乾淨！貼春聯9大禁忌

快訊／南部地區19:18有感地震　雲林、高雄國家警報狂響

「未來2週還是冷」　專家曝三階段變冷：如溜滑梯

更多熱門

相關新聞

每次大掃除就吵架，該怎麼整理？

每次大掃除就吵架，該怎麼整理？

談戀愛挑對象時，你選的不只是一個男人或女人，而是一種未來的生活方式！ 如果在婚前就能擦亮雙眼，理智地將以上細節列入擇偶條件，選一個與自己大致相同，或是能透過溝通找到平衡點的對象，那未來的婚姻生活就能減少許多衝突。

居家打掃挑天然配方高去污不傷身

居家打掃挑天然配方高去污不傷身

最適合愛情長跑星座Top 3

最適合愛情長跑星座Top 3

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

關鍵字：

運勢占卜小孟老師大掃除衰運打掃整理命理師

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

竹東在地「三環幫」遭狙殺　外來勢力派5殺手行刑

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

更多

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面