沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

▲小孟老師提醒，蛇年有8樣物品一定要丟掉，別再留了。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆新年將至，家家戶戶趁著這周末大掃除、除舊佈新。清水孟國際塔羅小孟老師提醒，蛇年「家中8樣東西」一定要丟掉，否則會造成家運不順，包括廚房中壞掉的電器、碎掉的玻璃、不亮的燈、枯掉盆栽、被蟲蛀的家具桌椅、沒水的魚缸、浴室中的舊毛巾和馬桶刷，以及發霉衣物，忘了清理恐讓人連衰一整年。

小孟老師示警蛇年「家中8種物品」一定要丟掉：

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1.廚房裡壞掉的電器

廚房是家中財位，也是灶神的所在地，若廚房有故障的電器用品一直放著不丟，會使財位破財、產生晦氣。

2.破碎玻璃

如果桌面、窗戶玻璃有裂痕應趕快換掉，因為破裂玻璃代表視人不清、容易招小人。

3.不亮的燈

家中若有故障燈具請盡快清掉，不僅人生運勢不光明、視力也跟著受損。

4.枯掉的盆栽

枯萎的盆栽如果不清掉，可能會招來不好的人緣及桃花，只剩下枯枝的盆栽不要一直擺放在屋內或陽台外，以免影響運勢。

▼枯萎盆栽若一直留在家中沒清除，會影響運勢。（示意圖／視覺中國）

5.被蟲蛀的家具桌椅

家中的木製家具若遭蟲蛀，要迅速清理或修理，否則住在裡面的人筋骨會不好。

6.沒有水的造景魚缸

家中的魚缸如果裡面已經沒有魚了，要趕快把水抽掉，避免空氣中的落塵衍生髒水、汙水，影響人的運勢與肺部健康。

7.浴室的舊毛巾、舊馬桶刷

若沒有換掉會產生晦氣，影響居住者一整年的運勢。

8.發霉衣物

家中衣物若有發霉、溼氣重的現象，建議盡速清洗或整理丟掉，以免晦氣讓你帶衰一整年。