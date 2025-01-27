客運票價超殺「很有競爭力」　網卻點出1情況：寧願花錢

▲今年的國道客運票價是折扣最大的一次。圖與本文無關。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了鼓勵民眾多多搭乘公共運輸，公路局補貼中長程客運，在1月24日至2月2日春節疏運期間，國道客運票價下殺6折。對此，雖有網友直呼「6折，真的超便宜」；但也有網友表示，「坐客運風險就塞車啊，但沒塞車的情況下時間跟火車差不多，甚至比火車便宜」、「會塞車啊，當然坐高鐵」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「過年返鄉客運的票怎麼這麼便宜啊」為標題發文表示，他發現過年期間，往南部的客運票價很便宜，像他回中部也就200多元而已，但明明平時也不是這個價格，為什麼現在卻這麼便宜？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「國光號也很便宜，台北嘉義不到300元」、「比台鐵便宜很多，來回比自強單程便宜」、「我是到雲林來回不到500欸！超便宜的價格，以前都沒有過」、「不趕時間、沒肚子痛和喝太多，OK」、「客運坐半夜的車很爽好不好，不會人擠人，位置又大又舒服，白天就不要，會搭很久」。

▲許多人都怕遇到塞車。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

也有網友則認為，「這價格其實很有競爭力，但就是怕塞車」、「因為客運會塞在高速公路上」、「寧願花錢買時間啊」、「塞爆了！尤其是春節」、「搭客運主要會塞車，早上提早搭較不會塞車，快中午搭車肯定塞車」。還有網友直言，「可以改裝舒適點，不然塞車真的很......」。但也有網友則分享，「今年坐客運都沒被塞到，很舒服」。

為了鼓勵民眾減少開車、改搭公共運輸，公路局過去在連假期間，多會補貼中長程國道客運祭出平均8.5折或平日優惠，只是移轉效果卻有限。因此，今年1月24日至2月2日春節疏運期間，國道客運票價直接下殺6折，盼能吸引民眾多多搭乘國道客運。公路局表示，6折是有史以來折扣最大的一次，全台90條國道客運都適用。

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