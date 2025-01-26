春節9天假放完...開工上6休1再連5！她怨：想搞死誰　網全不挺

▲今年春節連假有9天，其中一天調整為放假日，需要補班。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

今年過年連假長達9天，不少人會安排出國旅遊，2月8號補假1月27日，所以初六（3日）開工上6天後，休一天要再上5天班。就有民眾表達不滿，認為開工後要連上6天班，且才休1天又要連上5天班，讓她直言「這樣放想搞死誰？」貼文引發網友熱議。

由於今年小年夜（1月27日）適逢星期一，行政院核定，該日調整為放假日，並於2月8日補行上班，讓國人連放9天假期。

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就有一名女網友在PTT以「沒人發現今年春節這樣放根本廢到笑嗎」為題發文，她指出以前春節雖然只有6天，但是開工那週，只要上個2至3天就又再接六日，「根本爽到爆，妥妥的開工暖身週」。可是今年放9天後，「開工那週直接要連上6天的班然後才休1天，就又再上5天才能休到六日，這樣放想搞死誰？」發文詢問大家「沒有暖身大家都能接受？」

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人吐槽原PO不想上班就請假，「2/8自己請特休」、「你離職愛休幾天就可以休幾天」、「不然你要跟之前一樣？補班補到死？」、「你不想禮拜六上就請假啊沒人阻止你」、「你想多休就請假阿非常簡單」、「怎樣休你們都有意見，不要工作就可以休到爽。」

此外，也有人提到2026年的春節假期，「可以看2026行事曆，初四上班、初五初六周六日休，下一周228的補假日也只往前一天周五補，而不是補前一周的初四周五。」不過，人事行政總處尚未公布中華民國115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表，實際假日如何排定，需以屆時公布為準。

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