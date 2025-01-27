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殘殺男炮友被關！蘇格蘭男「請假變性」竟獲准　入女監又偷交女友

▲砍殺男炮友被關！蘇格蘭男「請假變性」竟獲准　入女監又偷交女友。（圖／翻攝Ｘ）

▲貝克服刑期間竟請假外出動變性手術。（圖／翻攝Ｘ）

記者王佩翊／編譯

蘇格蘭一名跨性別男子在交友軟體上認識一名男網友後，將對方約到家中殺害，因此被判無期徒刑，然而他卻被爆出，服刑期間獲准請假外出做變性手術。而他在獄中更改名，並被允許轉到女子監獄繼續服刑，但他到了女子監獄後卻又交了一名女友。

根據《每日郵報》報導，現年36歲的艾倫·貝克（Alan Baker）2013年透過交友軟體認識一名育有2名孩子的父親約翰·威爾（John Weir），他要求當時36歲的被害人到他家後，刺殺對方，甚至還丟掉被害人的隨身物品，企圖湮滅證據，掩蓋罪行。

艾倫·貝克因「殘忍且邪惡」地殘殺被害人，因此被判無期徒刑，並在HMP格林諾克監獄服刑。然而近日卻傳出，他在服刑期間，被允許出獄接受變性手術，使他的外貌更具女性特徵，同時改為改名為亞歷克斯·斯圖爾特（Alex Stewart）。

報導指出，貝克在2019年接受喉結縮小術，此類變性手術可以透過英國國民健康服務（NHS）在特定醫院進行，或在私人機構完成，費用約為7000英鎊（約新台幣28萬元）。然而蘇格蘭婦女運動組織則質疑，一名危險的囚犯被允許出獄接受不必要的美容手術，令民眾感到不安。不僅如此，更質疑貝克的變性手術可能是由納稅人出錢進行，是資源浪費且縱容罪犯的行為。

貝克改名後轉進女子監獄服刑，然而試圖變性成女性的他，在進入女子監獄後，又與另一名女獄友奈歐米·菲伊（Nyomi Fee）發展出戀愛關係。對方則是因為殺害繼子而入獄。

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