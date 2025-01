川普力挺！美眾院218票通過法案　禁跨性別者參賽惹反彈

▲ 川普支持「2025年體育運動中的婦女和女孩保護法」。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

美國聯邦眾議院今天通過共和黨籍候任總統川普支持的一項法案,對沒有遵守規定的學校扣留聯邦資金,實質上禁止跨性別女孩與婦女參與學校體育競賽。

路透社報導,這項法案名為「2025年體育運動中的婦女和女孩保護法」(Protection of Women and Girls in Sports Act of 2025),在共和黨人把持的眾議院以218票贊成、206票反對通過。兩名民主黨人庫維拉(Henry Cuellar)與龔薩雷茲(Vincente Gonzalez)加入共和黨人的行列推動這項立法,支持人數比上一屆還多,當時沒有民主黨人支持這項議案。

另一名民主黨人投下「出席」(present)。這項法案在聯邦參議院面臨不確性的未來。由於共和黨人以53票對47票取得多數優勢,他們將能讓這項法案提交表決,但由於參議院有大多數立法要求60名議員同意的阻撓議事(filibuster)規則,這項法案可能無法通過。 目前還不清楚參院民主黨人是否將支持這項法案。

法案通過後,眾院議長強生(Mike Johnson)援引宗教基礎說明為什麼對跨性別學生運動員實施競賽限制是適當的,他說:「我們從聖經與自然中知道,男人是男人,女人是女人,男人無法變成女人。令人遺憾的是,我們必須這麼說。」

眾院民主黨第3號人物艾吉拉(Pete Aguilar)在表決前主張,這項法案將引發意想不到的後果,政府對跨性別學生進行「檢查」,將「讓小孩陷入風險之中」。 艾吉拉向媒體表示:「有人擔憂這項法案將遭到濫用。」 根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)2024年10月的數據,約3%的美國中學生自認是跨性別者。但根據倡導跨性別者權益的智庫「社會運動進展計畫」(Movement Advancement Project),在美國各地,目前有25個州實施一些限制跨性別學生運動員參加競賽的法律。

過去10年來,跨性別者權益在美國成了政治爭論點,最近幾年,隨著一些跨性別大學運動員取得成就,像是在2022年贏得女子游泳全國女子大學冠軍的湯瑪斯(Lia Thomas),焦點漸漸轉向體育運動參與。

本週推動的法案提議修改1972年具里程碑意義的第九條(Title IX)立法,此法禁止基於性別的歧視。這將迫使學校遵守嚴格的性別定義,即「僅基於一個人出生時的生殖生物學與遺傳學」,這意味著出生時確定為男性的學生如果後來轉性,將沒有資格參加體育比賽。 這項法案允許跨性別女性與女子或女孩運動團隊一同練習與訓練,「只要不要剝奪任何女性」的機會。