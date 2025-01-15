衛福部准「未成年可做變性手術」　藍委籲：標準不明不應貿然開放

▲衛福部。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

衛福部為建立多元性別友善醫療環境，去年12月公布「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，其中進一步開放未成年的12至18歲兒少，有適應困難者，經專業團隊評估後，可進行變性手術。對此，國民黨立委陳菁徽今（15日）表示，做為一個醫師，深知臨床上，不論是相關手術的失血量、手術時間、麻醉與術後恢復的風險，都是未成年難以承受的。她呼籲，在評估標準不明、醫學證據不足的情況下，不應貿然開放，衛福部請廣泛溝通，勿罔顧兒少權益。

陳菁徽表示，衛福部日前訂定「LGBT+ 民眾醫療照護參考指引」，其中針對未成年的12至18歲兒少，若有性別適應困難，經專業團隊評估後可執行性別確認手術（就是大家一般所知的變性手術），引起醫界以及社會譁然。

陳菁徽表示，過去她曾與整形外科醫師前輩進行性別確認手術，也因此深知在臨床上，不論是相關手術的失血量、手術時間、麻醉與術後恢復的風險，都是未成年兒少難以承受的。

陳菁徽直言，自己做為一個婦產科醫師、做為三個孩子的媽，對於該指引開放讓兒少施作性別確認手術，感到非常擔心。

陳菁徽提到，美國其實早有開放與否的討論，去年美國整形外科醫學會就發表過聲明，認為以研究來看，現行外科手術治療的長期療效仍存在很大的不確定性，會影響兒少的未來發展，因此並不支持相關兒少進行性別確認手術。目前美國也仍有23個洲，立法禁止或是嚴格限制針對未成年族群的性別確認手術，就是希望避免傷害兒少利益與發展。

陳菁徽指出，即便是未成年的容貌焦慮患者，臨床上也不會以如削骨這類不可逆、影響重大的整形手術，而多以可逆的手術程序來協助回應患者需求。

陳菁徽認為，性別確認手術就是影響重大的手術，開放與否應該更加審慎評估！衛福部若要開放未成年兒少接受手術，也應該先訂定明確的評估標準，而不是以指引形式開放高風險的手術。

最後，陳菁徽呼籲，做為婦產科醫師，自己非常支持性別友善，該指引在臨床與醫療現場都是打造包容、友善的醫療環境必須的一環，唯獨性別確認手術的開放，在相關評估標準不明、醫學證據不足的情況下，衛福部應該要更謹慎評估，也該先向社會溝通、並廣納專業意見。

衛福部次長林靜儀則回應，針對12歲至18歲未滿者，原則是有適應困難後，一定也得經過專業團隊評定，由專業醫學、心理、社會評估，確認手術必要性，才施予手術。「這是少數的少數之中的非常少數」，以病人最適健康利益做考量，承諾嚴格把關這件事，避免產生不必要傷害。

▼國民黨立委陳菁徽。（圖／國民黨文傳會提供）