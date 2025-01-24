快訊／鈕承澤抵派出所！戴墨鏡報到畫面曝　雙手合十道謝

▲鈕承澤今天一早到派出所報到。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

導演鈕承澤因性侵案遭判刑4年，4度聲請假釋終於獲准，昨（23）日抱著象徵「出芋新生」的芋頭苗盆栽離開花蓮監獄返家，北檢認為鈕再犯機會低，評估後未對其實施科技設備監控，但需要每個禮拜到大安分局新生南路派出所報到一次。今（24）日早上11時許，鈕承澤現身大安分局報到，面對媒體詢問，鈕承澤僅雙手合十說「謝謝」。

鈕承澤2018年間涉嫌性侵女助理，遭法院判刑4年定讞，並於2021年11月發監花蓮監獄服刑。矯正署17日表示，鈕承澤合計執行日數（含縮刑）已近3年5月，超過刑期的8成5，也依法接受相關身心輔導與治療，合刑法第77條提報假釋門檻規定，綜合考量犯行情節、犯後態度（在監表現）及再犯風險等面向後，依委員開會決議結果，陳報矯正署許可其假釋。

由於鈕承澤原本將戶籍遷到花蓮，因此人在花蓮監獄服刑，但在監期間又將戶籍遷回台北，假釋後將由北檢受理保護管束報到。

北檢指出，經花蓮監獄評估後認定鈕屬低再犯，經北檢觀護處遇小組討論評估後，未對其實施科技設備監控，但因鈕所犯為性侵害案件，因此施予密集觀護的處遇措施，之後鈕承澤須定期至大安分局新生南路派出所報到，接受身心治療或輔導教育、酒測、禁止其接觸被害人及必要時施予測謊等處遇措施。

今日早上11時許，鈕承澤現身大安分局報到，面對媒體詢問是否會繼續拍電影、昨天是否睡得好，鈕承澤僅雙手合十說「謝謝」。