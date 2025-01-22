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社會 社會焦點 保障人權

林秉樞去年12／18緊急送醫一度休克　病因可能與這食物有關

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞（中）2021年對當時女友、時任民進黨立委高嘉瑜施暴，被檢警拘提到案。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

林秉樞2021年對當時女友、時任民進黨立委高嘉瑜毆打施暴，被依傷害等罪判刑2年9月定讞、仍在服刑，日前傳出他去年（2024年）12月18日重病住院至今，林父今（22日）出面疾呼兒子「99.9%很難救活」、已簽放棄急救同意書，但據了解，林男已拔除葉克膜、訓練自主呼吸穩定恢復中，而林男重症主因，可能與他服刑期間不愛吃正餐卻常吃泡麵有關。

現年46歲的林秉樞因施暴高嘉瑜，所犯1個傷害罪被判刑8月須坐牢，另妨害祕密等7大罪共12項犯行，合併判刑2年2月、得易科罰金，但檢方不准他易科罰金，林男聲明異議被駁回確定。

林男2023年10月6日向新北地檢署報到入監，在台北看守所內的台北分監服刑，之後被法院定應執行2年9月徒刑確定，扣除偵審期間羈押227天，表定今年（2025年）11月20日刑滿，去年底因服刑過半，若累進處遇表現合格，林男原有機會申請假釋，卻在去年12月18日出現重症戒護就醫。

▲▼高嘉瑜 聯訪 針對林秉樞施暴案判決 表示要上訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜在林秉樞審理期間，曾批林男是「惡魔情人」 。（資料照／記者屠惠剛攝）

據悉，當天上午放風運動時段，林秉樞沒出現，管理員將收容人收隊入房後，專程查看關心林男狀況，赫見林男意識不清、身體虛弱，立刻請所內駐診醫師檢查，醫師覺得林男血壓偏低、情形不太對，建議送醫，所方馬上戒護林男到所方簽約合作的衛生福利部台北醫院急救，林男到院一度休克。

林男先前在法院審理期間，就多次自稱患有高血壓、高血糖等宿疾，而關押在監所的規律作息與簡單飲食，往往對收容人的健康有意想不到的好處，常見情形是變瘦、氣色變好，但據了解，林男服刑期間不愛吃正餐，卻常吃泡麵，並頻繁購買所內福利社賣的瓶裝飲料當水喝，服刑期間多次在所內就診。

林男送醫被診斷出感染引發敗血症，且有腎衰竭狀況，當天就住院，被裝上葉克膜治療。林父今出面不露臉受訪，哽咽指稱兒子重病、狀況十分不樂觀，「99.9%很難救活」，並說兒子體重從80公斤膨脹到134公斤，住院期間24小時洗腎、連續近3周才控制住生命徵象。

▲▼ 林秉樞爸爸出面受訪 。（圖／記者陳以昇攝）

▲林秉樞父親22日出面不露臉受訪，聲稱已簽放棄急救兒子同意書。（圖／記者陳以昇攝）

林父質疑台北看守所沒及時送醫，事發前2天他去所內跟兒子會面，兒子胡言亂語，聲稱可能會比爸爸早走，「對不起，爸爸請你保重身體」，他看了很心碎，後來接獲兒子住院消息，更不解為何「健康壯年人服刑1年突然病危」，他「為免浪費醫療資源」，已忍痛簽署放棄急救兒子同意書。

不過台北看守所今已公開澄清，林男住院期間已於本月（1月）9日移除葉克膜，前天（20日）開始呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。

此外，林父聲稱去年事發後2天，接獲北所電話通知可替兒子申請保外就醫，但他和家人認為救人優先，要求等到醫囑兒子可出院門診追蹤治療時，才申請保外就醫，他並函請新北地檢署調查兒子重症是否為「不明藥物」或「其他因素介入」造成，同時聲請檢方保全證據，新北檢今表示已分案處理。

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