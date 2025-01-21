誤踩愛情陷阱被騙285萬！苗栗偵破首宗非法虛幣　竹南最多人挨詐

▲苗栗李姓婦人遭假虛擬幣商詐騙285萬，警方誘捕2嫌、成為苗栗縣首起非法虛擬貨幣交易案。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名李姓婦人誤陷「假交友、真詐騙」陷阱，遭誆騙投資虛擬貨幣、損失285萬後，詐欺集團食髓知味還慫恿拿房子抵押借款投資，直到婦人想要拿回投資款項，赫然發現帳戶無法提款，她才報警誘出賴姓、林姓假幣商現身，警方成功逮捕2嫌並查獲毒品，檢察官偵訊後聲請羈押獲准，本案也是破獲苗栗縣首起非法虛擬貨幣交易案。

通霄警分局長周貴忠今天表示，去年12月間接獲轄區李姓婦人報警，指她遭詐團先以網友身份交往，網路聊天2個多月後，慫恿她投資虛擬貨幣，加入假APP匯款，陸續匯出285萬，當她想要贖回獲利時，才發現自己無法從APP的帳戶取回自己的錢；尤有甚者，詐騙集團明知她幾乎身無分文，繼續鼓吹她拿房子去抵押貸款，她才察覺遇到詐騙集團，報警後由檢察官石東超指揮偵辦。

▲通霄分局長周貴忠說明偵破過程。（圖／記者楊永盛攝）

李姓婦人配合警方偵辦，繼續跟賴姓（43歲）和林姓（45歲）假幣商連絡，去年12月29日帶著90萬現金，誘出賴、林2嫌到苗栗縣苑裡鎮面交現金時，警方順利逮捕2嫌，查獲虛擬貨幣USDT（泰達幣）2萬8千顆、現金101萬（部份為嫌犯所有）和點鈔機等證物，並在賴嫌身上查獲安非他命0.52公克。

警方說，賴嫌未依法登記提供虛擬資產服務，警訊後依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官向法官聲請羈押禁見獲准；林嫌具以共犯身分獲交保。此案也是苗栗縣首度破獲非法虛擬貨幣交易案。

▲警察局長王森瑒說明打詐儀錶板。（圖／記者楊永盛攝）

另外，苗栗縣警察局長王森瑒也公佈打詐儀錶板，去年12月受理詐欺案件341件，比11月增加5件、1.48%，案件數最多依舊是竹南鎮，去年下半年全縣阻詐金額9718萬，打詐成效名列全國第3名（六都以外），警方繼續跟地政機關合作阻詐。