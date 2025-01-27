解鎖四大新成就變得更有效率　最高行政法院期許來年再突破

▲最高行政法院去年度達成不少成就，並期許今年更上一層樓。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

最高行政法院在已過的這一年中，總共達成4項新成就，包含加速清理收案過久的案件，開庭常態化，調解成立案量大增，以及提升上訴自判率。這四項成就在法界頗獲好評，而展望新的一年，最高行政法院除了要維持這4項成就外，更期許在審判效率上精進，更快解決紛爭。

最高行政法院為我國行政訴訟終審法院，雖然名為終審法院，但僅有4個庭，每庭配置5名法官，全院總計才20名法官，但卻要處理每年近3千件的案件，而且每起案件都是錯綜複雜、勞神費心的行政訴訟案件，可見每個法官負擔都很沉重。但最高行政法院2023年仍完成多項新成就。

其中在加速正義實現方面，最高行政法院自2024年3月起，清理收案超過2年的上訴案件，在半年內將原本50起案件終結審理36件，僅餘14件，減少超過70％。而在2024年11月起，再開始清理收案超過1年6個月的上訴案件，目前原本20起案件已經減少2件，持續減少中。

此外，最高行政法院也落實開庭制度，2024年總計召開1次調查庭、17次準備程序庭、10次言詞辯論庭，總計開庭28次，平均1個月開庭2到3次，開庭次數不但是最高行政法院歷年來之最，更是2024年裡，所有終審法院中，開庭次數第一名的法院。

由於司法院政策是推行訴訟外解決紛爭機制，最高行政法院也積極落實。在調解案件部分，最高行政法院在去年度移付調解共11件，其中更有5件因此調解成立，也是最高行政法院達成的新成就。

而最高行政法院在提升上訴自判的比例，2024年也有大量的提升，顯現最高行政法院積極解決紛爭的決心。2023年裡，最高行政法院廢棄發回的案件共181件，其中廢棄自為判決共35件，比例約為19％。但2024年間的廢棄案件130件、廢棄自為判決的案件高達54件，比例超過41％，提升近1倍。因此在新的一年裡，最高行政法院也期許能在提升裁判效率上更加努力，積極解決政府與人民間的紛爭。