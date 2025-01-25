小女友酒醉！渣男友學校操場硬上…還讓麻吉3P　她崩潰休學

▲彰化楊男聯同友人多次性侵小女友，遭判刑5年10月。（圖／記者白珈陽攝）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名20歲楊姓男子在某國中操場旁和16歲女友喝酒，趁她酒醉，和邱姓友人聯手性侵女友多次，事後又疏遠女友，遭女友告上法院。彰化地院審理，法官審酌楊男已和女友和解，依楊犯成年人與少年共犯2人以上共同犯強制性交罪，減刑判處5年10月。

判決指出，楊姓男子在2023年7月1日凌晨時，和16歲女友小琪(化名)、邱姓男友人在某國中操場旁喝啤酒，楊男見小琪不勝酒力，竟不顧她反抗，強脫她褲子性侵，邱男在一旁見狀，也不顧小琪揮手反抗接力侵犯，之後由邱、楊兩人一前一後對小琪同時性侵得逞。

案發後小琪身心嚴重受創，因此休學，並將楊男告上法院。

庭審時，楊男坦承犯行，表示他高中肄業後擔任鐵工，家中是低收入戶，這次犯案由父親幫他賠償和解，他遭羈押4個多月，在裡面反省很多，想出去幫忙負擔家計，他知道自己做錯了，對不起家人，也害小琪精神狀況變成這樣子，希望法官可以從輕量刑。

楊男律師則說，楊男因酒後失控，但案發後仍和小琪同居一段時間，感情仍維持良好，後因覺得不宜介入小琪生活才疏遠，小琪誤會楊男對他造成的傷害不關心，心中不滿，然而楊男是因為年紀尚輕，不了解本案情節輕重，並不是想逃避卸責。

法官審酌楊男當時才20歲，因思慮不周犯案，犯後坦承全部犯行並和解賠償，小琪和她家長也對刑期表示無意見，只希望楊男日後好好做人等情，依楊犯成年人與少年共犯2人以上共同犯強制性交罪，減刑處5年10月。可上訴。

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