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丟掉「我應該」的枷鎖！新的一年學會用「我想要」改寫人生劇本

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

▲新的一年走出內耗的泥沼，活出真正自我！（圖／unsplash、Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

在充滿社會期待與標籤的時代，女孩們該如何在生活與職場中找到真正的自我？《不被定義的妳：自己的人生，無須被定義》為女孩們提供了一套全新的思維模式，幫助她們走出內耗的泥沼，活出真正的自我！

MBTI什麼的，都無法定義妳！
從家庭到職場，人們常被標籤與期待所限制。不論是完美主義、高敏感人格，還是被定義為某種職場類型，作者高琳提醒女孩，這些外界的分類與期待，只是影響我們生活的眾多框架之一。女孩不應該被世俗的標準所限，而應該定義屬於妳自己的路徑！高琳鼓勵讀者用勇氣和智慧，撕下那些無法代表自我的標籤，成為時時刻刻閃耀著的「不被定義的妳」。

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寫給每個被消耗的妳，找到重拾能量的方法
書中，作者以其20多年於中國五百強企業的管理經驗，結合線上線下培訓案例，為讀者提供職場生存之道和心靈成長的方法。無論妳正處於初入職場的迷茫期，面臨職場天花板的挑戰，還是陷入情緒內耗的掙扎，高琳以實用建議和真實案例告訴妳，「有些道理，早點知道不一定會更成功，但一定會更從容。」

二十多歲的勇敢，三十多歲的堅持，四十多歲的驕傲
高琳的文字如同職場女性的指南針，從二十多歲的探索自我，到三十多歲的正確選擇，再到四十多歲的從容自信，她以溫暖而堅定的語調陪伴每位讀者成長。「二十多歲的妳，勇敢地去冒險、去嘗試，撞上的東西越多，妳就越瞭解自己。三十多歲的妳，做難而正確的事情。只要妳不放棄自己，沒人會放棄妳。四十多歲的妳，請驕傲地摩拳擦掌，大幹一場，不要讓年齡定義妳！」高琳鼓勵女性無畏年齡的限制，擁抱每個自我的進化版本。

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

擺脫「應該」，擁抱「想要」的生活態度
書中最動人的部分之一，是高琳關於「應該」與「想要」的深刻洞察。她以自身經歷說明，壓抑自己的需求，往往只會帶來更多的內耗與失落。「不要再對自己說『我應該如何』，而要真實面對『我想要什麼』。」高琳以溫暖的筆觸，幫助讀者找到真實的需求和生活的方向。

書中，高琳分享了她的一次深刻經歷。有一次，她的丈夫和兒子計劃在歐洲旅行，而她卻因工作安排無法同行。掛上電話後，她陷入了矛盾，一方面，她認為自己「應該」留在國內處理工作；另一方面，內心卻不斷告訴她，「妳也想一起去。」

起初，她選擇壓抑自己的需求，但當她冷靜思考後，發現那些「應該」背後其實是外界灌輸的責任感，並非真正的現實約束。「真的嗎？如果我這兩週不工作，客戶會拋棄我嗎？團隊會垮掉嗎？」她問自己。最終，高琳選擇取消工作安排，申請簽證，並成功與家人在米蘭會合。

這次旅行讓她深刻體會到，「『應該』的背後是責任感，這雖然是必要的，但不應總是拿壓抑自我需求作為代價。」「應該」的背後是別人的期待，而「想要」的背後是自己真實的渴望。從此，她更堅定地教導女孩，「妳需要傾聽自己的聲音，把需求從靜音模式調到『響亮模式』！」

▲▼現代人課業、工作壓力大，不少人都出現失眠、自律神經失調等狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大女主與小女人的平衡之道
在職場中，所謂「成功的女性」常被要求堅強而果斷，但高琳認為，真正的強者懂得適時示弱。「示弱的關鍵是『示』，而不是真正的脆弱，」她在書中教導女性如何平衡剛柔之道，從工作中的感性溝通，到家庭生活中的親密互動，高琳的智慧啟發女性在強與弱之間找到最舒適的自我位置。「我一直認為，示弱是強者的特權。正因為我是強者，所以我才不介意偶爾示弱。示弱是為了讓我放下盔甲，讓自己能輕裝前行。」

高琳認為，現代女性不必在「大女主」與「小女人」之間二選一，這些特質應該是流動且互補的。她在書中提到，「逞強的本質是對示弱這件事沒有安全感。花木蘭仗打完了，回到家也要脫下鎧甲。如果相信自己本來就強，就不需要逞強！」透過感性與理性的結合，她引導女性找到生活與職場的平衡點，在剛與柔之間自如切換。

《不被定義的妳：自己的人生，無須被定義》不以冰冷的理論堆砌，而是以真實、多元的故事與案例，幫助女性找到屬於自己的答案。每個人的經歷都是獨一無二的，妳需要的不是複製別人的成功，而是發現自己成長的道路。

▲▼標籤,職場女性,自我,自信,不被定義的妳,女孩,女性,成長指南,職場,內耗,時報出版。（圖／時報出版提供）

《不被定義的妳：自己的人生，無須被定義》
作者：高琳
出版社：時報出版

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標籤職場女性自我自信不被定義的妳女孩女性成長指南職場內耗時報出版

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