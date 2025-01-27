丟掉「我應該」的枷鎖！新的一年學會用「我想要」改寫人生劇本

▲新的一年走出內耗的泥沼，活出真正自我！（圖／unsplash、Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

在充滿社會期待與標籤的時代，女孩們該如何在生活與職場中找到真正的自我？《不被定義的妳：自己的人生，無須被定義》為女孩們提供了一套全新的思維模式，幫助她們走出內耗的泥沼，活出真正的自我！

MBTI什麼的，都無法定義妳！

從家庭到職場，人們常被標籤與期待所限制。不論是完美主義、高敏感人格，還是被定義為某種職場類型，作者高琳提醒女孩，這些外界的分類與期待，只是影響我們生活的眾多框架之一。女孩不應該被世俗的標準所限，而應該定義屬於妳自己的路徑！高琳鼓勵讀者用勇氣和智慧，撕下那些無法代表自我的標籤，成為時時刻刻閃耀著的「不被定義的妳」。

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寫給每個被消耗的妳，找到重拾能量的方法

書中，作者以其20多年於中國五百強企業的管理經驗，結合線上線下培訓案例，為讀者提供職場生存之道和心靈成長的方法。無論妳正處於初入職場的迷茫期，面臨職場天花板的挑戰，還是陷入情緒內耗的掙扎，高琳以實用建議和真實案例告訴妳，「有些道理，早點知道不一定會更成功，但一定會更從容。」

二十多歲的勇敢，三十多歲的堅持，四十多歲的驕傲

高琳的文字如同職場女性的指南針，從二十多歲的探索自我，到三十多歲的正確選擇，再到四十多歲的從容自信，她以溫暖而堅定的語調陪伴每位讀者成長。「二十多歲的妳，勇敢地去冒險、去嘗試，撞上的東西越多，妳就越瞭解自己。三十多歲的妳，做難而正確的事情。只要妳不放棄自己，沒人會放棄妳。四十多歲的妳，請驕傲地摩拳擦掌，大幹一場，不要讓年齡定義妳！」高琳鼓勵女性無畏年齡的限制，擁抱每個自我的進化版本。

擺脫「應該」，擁抱「想要」的生活態度

書中最動人的部分之一，是高琳關於「應該」與「想要」的深刻洞察。她以自身經歷說明，壓抑自己的需求，往往只會帶來更多的內耗與失落。「不要再對自己說『我應該如何』，而要真實面對『我想要什麼』。」高琳以溫暖的筆觸，幫助讀者找到真實的需求和生活的方向。

書中，高琳分享了她的一次深刻經歷。有一次，她的丈夫和兒子計劃在歐洲旅行，而她卻因工作安排無法同行。掛上電話後，她陷入了矛盾，一方面，她認為自己「應該」留在國內處理工作；另一方面，內心卻不斷告訴她，「妳也想一起去。」

起初，她選擇壓抑自己的需求，但當她冷靜思考後，發現那些「應該」背後其實是外界灌輸的責任感，並非真正的現實約束。「真的嗎？如果我這兩週不工作，客戶會拋棄我嗎？團隊會垮掉嗎？」她問自己。最終，高琳選擇取消工作安排，申請簽證，並成功與家人在米蘭會合。

這次旅行讓她深刻體會到，「『應該』的背後是責任感，這雖然是必要的，但不應總是拿壓抑自我需求作為代價。」「應該」的背後是別人的期待，而「想要」的背後是自己真實的渴望。從此，她更堅定地教導女孩，「妳需要傾聽自己的聲音，把需求從靜音模式調到『響亮模式』！」

大女主與小女人的平衡之道

在職場中，所謂「成功的女性」常被要求堅強而果斷，但高琳認為，真正的強者懂得適時示弱。「示弱的關鍵是『示』，而不是真正的脆弱，」她在書中教導女性如何平衡剛柔之道，從工作中的感性溝通，到家庭生活中的親密互動，高琳的智慧啟發女性在強與弱之間找到最舒適的自我位置。「我一直認為，示弱是強者的特權。正因為我是強者，所以我才不介意偶爾示弱。示弱是為了讓我放下盔甲，讓自己能輕裝前行。」

高琳認為，現代女性不必在「大女主」與「小女人」之間二選一，這些特質應該是流動且互補的。她在書中提到，「逞強的本質是對示弱這件事沒有安全感。花木蘭仗打完了，回到家也要脫下鎧甲。如果相信自己本來就強，就不需要逞強！」透過感性與理性的結合，她引導女性找到生活與職場的平衡點，在剛與柔之間自如切換。

《不被定義的妳：自己的人生，無須被定義》不以冰冷的理論堆砌，而是以真實、多元的故事與案例，幫助女性找到屬於自己的答案。每個人的經歷都是獨一無二的，妳需要的不是複製別人的成功，而是發現自己成長的道路。

《不被定義的妳：自己的人生，無須被定義》

作者：高琳

出版社：時報出版