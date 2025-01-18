一堆公務員笨笨的？他曝「台大同事」真相搖頭了：很多是裝笨

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有人表示，當上公務員後，覺得身邊的人都笨笨的。部落客「黑貓老師」就說，自己以前剛進市政府工作時，也有一樣的感覺，有些同事甚至是台大畢業生，令他不禁OS「台大也不怎麼樣嘛…」可後來才發現，原來同事們不是笨，「很多都只是裝笨，其實是他們演化成最適合在有毒環境生存的型態。」

黑貓老師在粉專表示，在Threads看到有人說「當上公務員後，覺得身邊的人都笨笨的」，想起以前進市政府工作的時候，也有一樣的感覺，他還會心想「這些人蠢成這樣，怎麼考進來的？」跟同事慢慢混熟還發現，有一堆是台大出身，令他幻想破滅，「台大也不怎麼樣嘛…」

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但是，再做了一段時間後，他才發現自己身處的環境，就是誰發現問題，誰就要負責解決，但本來的工作還是要完成，「處理完成是你應該，處理不好你要出來扛責任。」

而且不管事情是自找的，還是被派下來的，效率再好一樣要被退回重做好幾次，就算案子提早完成，也只會提早領更多的案子回來。這讓黑貓老師恍然，「上班超過一半時間都在瞎忙，我一開始以為同事們笨，其實很多都只是裝笨，其實是他們演化成最適合在有毒環境生存的型態。」

貼文引發熱論，「絕對不是笨，他們都超聰明」、「任何職場都差不多這樣，但真的笨蛋還是有的」、「能者多勞，不能者多爽」、「大智若愚，因為能力越大，責任越重」、「認真的做到死。」

還有過來人秒懂，「主管曾私下跟我說，因為對方能力差，所以只能給簡單工作，複雜的就拜託我處理了。」但他每天看對方望著螢幕裝忙，實則玩股票、聊天、把妹，下班假日還來加班賺取加班費，「呵呵…為了身心健康，所以我開始裝傻囉！」

※本文獲「黑貓老師」授權引用。