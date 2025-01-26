抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

▲新一年的目標還是放在工作或人際關係上嗎？不如把目光放在自己身上，好好愛自己！（圖／Pexels、Pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

從龍年跨到蛇年，新的一年即將到來，每個人都希望能夠迎接嶄新的開始！不少人都會在歲末時立下「好好照顧自己」的目標，但當年尾來臨時，卻往往只能無奈地回頭檢討自己，因為忙於工作和他人之事，導致自己的身心狀態陷入「疲憊」和「悶悶不樂」的情緒中。為了幫助大家在新的一年中更好地關心自己，國外網站FastCompany特別整理出5大實用建議，幫助你在日常生活中更有效率地管理情緒，找回自我。

1. 設立一個「讓自己快樂」的小目標

回顧過往，每到年底焦慮和壓力似乎總是如影隨形，這往往是因為大部分的新年計畫未能成功實現。與其如此，不如給自己一個輕鬆的小目標，例如：多花些時間閱讀一本喜歡的書、去一處能讓自己身心舒緩的景點，或者與重要的人共度一段輕鬆的時光。這些簡單又容易達成的小事，可以大大提升個人的幸福感，為生活注入新動力。

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2. 學會「感恩」的力量

日常繁忙的工作和生活瑣事，常讓我們忽視那些美好的小事。試著每天記錄一件值得感激的事情，例如：朋友的關心、店員的貼心服務，或是同事的即時提醒。寫下這些點滴，不僅能提升自身的幸福感，還有助於改善與他人的關係。透過「感恩日記」，讓每天的心情都充滿正能量。

▲把「謝謝」放在心上，讓心幸福滿滿。

3. 打造整潔的環境

一個整齊的生活環境，不僅能提高專注力，還能改善心情。新的一年，不妨利用初春的機會，徹底整理房間或衣櫃。清理周遭雜物的同時，也是在為心靈減壓，幫你拋開負面情緒，以更加輕鬆的姿態迎接每一天。

4. 增添生活中的創意元素

人類總是容易陷入單調的日常中，若想讓生活煥然一新，不妨試著加入一些創意元素。例如，喜歡手作的人可以嘗試繼續書寫、塗鴉，或是學習新技能如烹飪或才藝課程。這些新嘗試不僅能豐富生活內容，也有助於打破日復一日的乏味感，把日子過得煥然一新！

▲著色繪畫不只是一時流行，不少人都從選色、填滿的過程中釋放壓力、得到療癒。

5. 動起來，讓身體和心情一起放鬆

每天花15分鐘散步，不僅能讓身體活動起來，還能讓你在行走間發現平時忽略的美好風景。例如，走遠一點嘗試新餐廳，或是刻意改變上班的路線，這些小改變都能釋放壓力並提升整體心情。

▲往喜歡或新的路線走走，給自己好心情。

無論上述方法是否完全適合你，都要記住一件事——你是值得被關心的！如果沒有好好照顧自己，就無法妥善處理工作與照顧他人。因此，在新的一年裡，請務必把「愛自己」放在首位，讓生活從心開始，找到更美好的自己！新的一年就從今天開始，關愛自己並迎接一段嶄新的旅程！