　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

▲▼ 飲料,上班族,OL。（圖／Pexels）

▲新一年的目標還是放在工作或人際關係上嗎？不如把目光放在自己身上，好好愛自己！（圖／Pexels、Pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

從龍年跨到蛇年，新的一年即將到來，每個人都希望能夠迎接嶄新的開始！不少人都會在歲末時立下「好好照顧自己」的目標，但當年尾來臨時，卻往往只能無奈地回頭檢討自己，因為忙於工作和他人之事，導致自己的身心狀態陷入「疲憊」和「悶悶不樂」的情緒中。為了幫助大家在新的一年中更好地關心自己，國外網站FastCompany特別整理出5大實用建議，幫助你在日常生活中更有效率地管理情緒，找回自我。

1. 設立一個「讓自己快樂」的小目標
回顧過往，每到年底焦慮和壓力似乎總是如影隨形，這往往是因為大部分的新年計畫未能成功實現。與其如此，不如給自己一個輕鬆的小目標，例如：多花些時間閱讀一本喜歡的書、去一處能讓自己身心舒緩的景點，或者與重要的人共度一段輕鬆的時光。這些簡單又容易達成的小事，可以大大提升個人的幸福感，為生活注入新動力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 學會「感恩」的力量
日常繁忙的工作和生活瑣事，常讓我們忽視那些美好的小事。試著每天記錄一件值得感激的事情，例如：朋友的關心、店員的貼心服務，或是同事的即時提醒。寫下這些點滴，不僅能提升自身的幸福感，還有助於改善與他人的關係。透過「感恩日記」，讓每天的心情都充滿正能量。

▲▼新年，目標。（圖／pixabay）

▲把「謝謝」放在心上，讓心幸福滿滿。

3. 打造整潔的環境
一個整齊的生活環境，不僅能提高專注力，還能改善心情。新的一年，不妨利用初春的機會，徹底整理房間或衣櫃。清理周遭雜物的同時，也是在為心靈減壓，幫你拋開負面情緒，以更加輕鬆的姿態迎接每一天。

4. 增添生活中的創意元素
人類總是容易陷入單調的日常中，若想讓生活煥然一新，不妨試著加入一些創意元素。例如，喜歡手作的人可以嘗試繼續書寫、塗鴉，或是學習新技能如烹飪或才藝課程。這些新嘗試不僅能豐富生活內容，也有助於打破日復一日的乏味感，把日子過得煥然一新！

▲▼新年，目標。（圖／pixabay）

▲著色繪畫不只是一時流行，不少人都從選色、填滿的過程中釋放壓力、得到療癒。

5. 動起來，讓身體和心情一起放鬆
每天花15分鐘散步，不僅能讓身體活動起來，還能讓你在行走間發現平時忽略的美好風景。例如，走遠一點嘗試新餐廳，或是刻意改變上班的路線，這些小改變都能釋放壓力並提升整體心情。

▲▼新年，目標。（圖／pixabay）

▲往喜歡或新的路線走走，給自己好心情。

無論上述方法是否完全適合你，都要記住一件事——你是值得被關心的！如果沒有好好照顧自己，就無法妥善處理工作與照顧他人。因此，在新的一年裡，請務必把「愛自己」放在首位，讓生活從心開始，找到更美好的自己！新的一年就從今天開始，關愛自己並迎接一段嶄新的旅程！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南今早5.7地震　高鐵部分列車延誤
快訊／楊梅火燒車增至4死4傷　2幼童不治
罷免連署書大缺貨！　她驚呆：比拿春聯還多
快訊／台中女ATM領2萬遭搶！　警逮到人了
一家8口國道自撞2死　她目睹全程「電動車爆炸瞬間沒人下來」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擺脫月光族！蛇年就靠「12妙招」對抗衝動消費、讓財富倍增

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：38地震

雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

寒流來沒熱水be like：#車銀優

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

【我是天秤座】用 #AI 即時中日翻譯…聊到一半AI突然加入對話XD #chatgpt

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：38地震

雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

「品味南投」邀型男主廚直播創意料理　新會員贈500元購物金

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

大谷翔平、賈吉無緣同框！都將缺席MVP第100屆晚宴

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

快訊／再增2死！楊梅休息區自撞起火　2幼童送醫仍搶救不治

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

力拓與嘉能可談合併　慧洋與裕民估計不影響往來船公司業務

春節上班薪資怎麼算？　北市曝這4天須發雙倍薪水

會震動的大巨蛋是嫌惡設施嗎？10大音樂場館周邊房價漲幅出爐

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

生活熱門新聞

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

台南多起地震　初判為21日餘震

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場

春節旅遊吉時到，南投縣政府將攜手妖怪村商圈發展協會於1月29日大年初一起，連續4天舉行「溪頭黃金鯉魚祭」，以融合祈福儀式、傳統文化與創新的活動，為溪頭地區注入濃厚的節慶氣息，適合全家大小一同參與、共迎新春喜氣。

春節零食「4大天王」將登場　公認最難吃是它

春節零食「4大天王」將登場　公認最難吃是它

西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

連假第1天！他曝6am桃機一幕「超難走」

連假第1天！他曝6am桃機一幕「超難走」

2025過年「怎樣包才不失禮」　紅包行情一次看！

2025過年「怎樣包才不失禮」　紅包行情一次看！

關鍵字：

新年目標感謝愛自己創意春節蛇年

讀者迴響

熱門新聞

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面