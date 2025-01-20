被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

感情世界中，自以為是的付出不一定是好意。近日，一名男網友分享了自己在職場告白的經歷，結果卻被全公司視為癡漢，讓他感到相當尷尬和委屈，「我只是想追求一個好好的愛情，弄到變成這樣。」結果一看到原PO的舉動，全場認證噁男。

原PO在Dcard發文「正妹女同事單身，幫她解決困擾卻被說是癡漢」，公司裡有很多女生，但漂亮的很少，大部分都是普妹。不過有個女同事皮膚白皙、五官精緻，儘管在工作中比較安靜內向，但個性溫和喜歡傾聽，讓原PO對她產生了好感。

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他認為，這位女同事因為交友圈狹小和生活單調，至今仍單身，缺乏一個能夠呵護她的伴侶「很可憐」，「缺少一個疼愛她的好男人」，覺得自己是「合適的人選」。

於是，這位男網友開始主動向女同事示好，送她小禮物，甚至藉機製造「肢體接觸」，希望能夠拉近彼此的距離。然而，當他向女同事告白時，卻被對方斥為「癡漢」，這讓他感到震驚和委屈。

事情傳開後，這位男網友在公司內部被流傳為「癡漢」，這讓他感到無地自容，甚至動了辭職的念頭。他無奈地抱怨，「我只是想追求一個好好的愛情弄到變成這樣，老天沒眼。為什麼很多普男可以交到正妹，我就不行！」

看到貼文後，網友紛紛傻眼，「故意不經意的肢體接觸？你們還沒交往吧？ 你知道你已經構成性騷擾了嗎」、「單身很可憐？自我投射不要太嚴重」、「噁男！原以為是反串，但現實中曾經在職場看過類似的情況，這種行為真的很噁心」、「看你的文字，只能說她的噁男雷達挺準的」、「我想說什麼解決困擾…她的困擾感覺是你。」