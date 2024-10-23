防治未成年駕駛+查緝喪屍煙彈　張善政：建構安全友善環境

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，針對近期未成年無照駕駛問題，除依法處理外，應通知監護人與未成年人同時接受道路交通安全講習，提供市民安全友善環境。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（23）日主持市政會議時表示，市府年初啟動「雷霆除暴專案」，積極查緝非法槍械、毒品、詐欺集團，同時掃蕩治安顧慮場所；另外，針對近期未成年無照駕駛問題，除依法處以罰鍰、當場禁止駕駛外，必要時將保管並沒收車輛，並通知未成年之法定代理人或監護人，共同接受道路交通安全講習養成正確用路觀念，提供市民友善用路環境。

針對前天發生在中壢區15歲少年無照駕駛肇事事故，張善政指出，截至今年9月，桃市共查獲2,042件未成年無照駕駛，為防治未成年駕駛，市警局、交通局、教育局及社會局跨局處合作成立「機車老師宣講團」，針對屆齡考照的高三生、大學生進行機車駕駛安全宣導，市府已辦理34場活動，參與人數逾6,000人，未來將持續擴大辦理。市府並提供每人1,300元機車駕訓班駕訓補助，目前已有2,000名學員獲得補助，反應十分熱烈。此外，市府持續增加機車考照練習場地，桃園市已有13處機車練習場地，提供市民上路前完善練習空間。

張善政還說，在校園宣導部份，則針對需要關懷學生採取「加強親師溝通」、「強化交通安全教育」或「邀請少年隊、派出所實施交通安全教育宣導」及「主動關懷學生騎乘機車情況」等方式，宣導交通安全重要性，以降低交通意外發生率，避免憾事意外發生。

張善政強調，針對新興三級毒品「喪屍煙彈」案件頻傳，原為麻醉用藥卻被不肖人士利用，結合電子菸成為新興毒品，嚴重危害市民健康，毒駕案件更是層出不窮，市府除加強宣導取締外，更積極向上溯源查緝，建立通報網絡並串聯邊境管理單位，全力防堵毒品在市面流通，創造無毒友善的乾淨家園。