桃市首創新進公務員值機「1999」　蘇俊賓：培養為民服務同理心

▲桃園市副市長蘇俊賓今天在市議會智慧城鄉發展委員會工作告上指出，市府今首創「新進同仁1999值機計畫」，透過培養同理心，提升服務品質。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（17）日在市議會智慧城鄉發展委員會工作報告上指出，市府首創全國「新進同仁1999值機計畫」，安排新進人員接受為期4週培訓，上線值機接聽市民來電，於第一線體驗實際接觸民眾，透過培養同理心進而提升服務品質，以解決市民所遭遇的問題。

市議會今天上午進行智慧城鄉發展委員會工作報告，包括市議員凌濤、黃婉如都針對1999設立先後提出質詢；智發會主委吳肇銘回應指出，為瞭解民眾問題並提供更好的服務，市府一直以來都將1999專線優化作為首要任務，今年更全國首創辦理「新進同仁1999值機計畫」，優先安排交通局、環保局、工務局、農業局等民眾反映問題較多之機關同仁參加受訓。

蘇俊賓表示，執行此計畫的動機，主要是為了讓1999真正發揮從根源解決問題功能，受理民眾問題的局處同仁必須要有同理心，並且協助解決民眾問題，市府透過「1999值機計畫」的創新嘗試，讓新進人員深入瞭解民眾實際需求與關注議題，也希望通過親身體驗，未來成為協助市政優化的重要種子。

▲桃園市府今年首創「新進同仁1999值機計畫」。（圖／市府新聞處提供）

據指出，桃園1999市政服務專線每年接獲約25萬通電話，不僅需回復民眾諮詢，還要協助民眾登錄陳情案件，交由權責機關解決民眾問題，透過「1999值機計畫」，參與的新進公務員結訓後，還以自己在1999值機的真實觀察與體驗，回饋提出16件精進方案，包括強化機關內部與1999的對接能力、推動市政資訊公開以減少民眾的疑問、打造多元宣傳市政管道、以AI協助話務人員快速搜尋民眾需要的答案、利用案件類型等資訊，快速智能派案給相關單位處理，縮短案件處理時間等。

蘇俊賓強調，提案反映出新進同仁對民眾需求的敏感度及對市政優化的思考，期待大家能將所學經驗帶回各局處，成為推動市政優化的重要力量，未來市府將不定期邀請各局處進行交流與分享，鼓勵同仁持續提出建議與創新想法，1999未來將持續優化，增進市府與市民之間的正向互動，提供民眾更好的服務。