電動車自撞　勇者衝火堆「剪斷安全帶」救出4童！網讚爆：是英雄

▲楊梅休息站車禍。（圖／翻攝《記者爆料網》）



記者施怡妏／綜合報導

40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口，以及妻子的姪子姪女、外甥女共8人北上中壢旅遊，卻發生死亡車禍，造成4死4傷。目擊的張姓男子也還原現場情況，距離撞車沒有多久，整輛車就已燒起來，嚇得他趕緊上前救人，衝進去剪掉安全帶、救出後車乘客。超勇猛舉動讓一票網友驚呼，「根本是英雄」。

有網友在PTT發文，「看到電動車起火，你敢進去剪安全帶嗎？」電動車起火的當下，張先生馬上衝進去救人，不顧火勢大小，剪斷後座的安全帶救人，「他說前座想救也來不及，火一直往後竄很燙，如果是你，敢去幫忙剪嗎？」

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據了解，張姓男子表示，事件發生得相當突然，事故發生後沒多久，火勢便迅速蔓延。由於當下火勢不斷向後延燒，他只能冒著危險鑽進後座，因安全帶纏在一起，他找了剪刀將安全帶剪斷，自己共抱了4個小孩出來，其餘警方也協助幫忙。

張男目視推測，車內有多名小朋友、最小的約5歲，其他的約國小至國一之間，在抱小孩的時候有聽到他們無意識的呻吟，且孩童幾乎癱軟，已經沒有支撐。至於車內的大人，張男被問到時一度哽咽，指稱「就算想救也來不及了」，畢竟車子撞車後直接起火爆炸。

▲目擊者張姓男子鑽入車內剪安全帶，救出多位小朋友。（圖／記者沈繼昌翻攝）



貼文曝光，網友大讚張男的勇舉，「真的很猛，我絕對是不敢靠近」、「絕對辦不到跟張先生敬禮」、「車上會備一個破窗+剪刀，還有小型滅火器，不過真的要衝上去真的需要勇氣，所以他是英雄」、「敢往已經燒起來的電動車衝，他已經超強了，更不用說還救出來四個，真的英雄」、「突然爆炸怎麼辦」、「就算我有剪刀也不敢」。

據了解，倪男25日晚間駕車南下，車上載有妻子與6名孩童，其中3名是夫妻2人的小孩，另外3名小孩則是展女弟弟的孩子，一車8人南下返回雲林過年，怎料車子駛進楊梅休息站時，因不明原因撞上休息站入口的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒，釀4死4傷悲劇。

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