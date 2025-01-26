電動車自撞休息站4死！警救援第一視角曝　滅火器狂噴拉乘客

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

國道1號楊梅休息站昨（25）日晚間發生死亡車禍，40歲倪男駕駛電動車，載展姓妻子與6名孩童回雲林，途中不明原因自撞分隔島，造成4死4傷的悲劇，而事發當時警員警救援的第一視角畫面曝。





▲電動車自撞休息站，員警救人視角曝 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方指出，國道1號楊梅休息站昨日發生電動車自撞入口分隔島起火燃燒事件，共造成4人死亡4人受傷，楊梅分隊於事故發生第一時間，駐地內游姓等7名員警聽聞撞擊聲後立即衝出協助救援，除協助拿取分隊駐地內12支滅火器滅火，並尋求服務區商店協助提供滅火器。

▲楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方表示，員警為爭取黃金救援時間，與熱心民眾合力將車門打開，並試圖將車輛上人員救出，分工合作壓制火勢同時將後座人員安全帶剪斷救出後座小孩，家屬對警方協助深感謝意，並對警察積極救護之舉表示高度讚許。

倪男25日晚間駕車南下，車上載有妻子與6名孩童，其中3名是夫妻2人的小孩，另外3名小孩則是展女弟弟的孩子，一車8人南下返回雲林過年，怎料車子駛進楊梅休息站時，因不明原因撞上休息站入口的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒，釀4死4傷悲劇。