楊梅休息站3年6起自撞事故遭質疑設計不良　高公局：符合規範

▲楊梅休息站重大車禍，造成4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

國道一號楊梅休息站昨（25）日發生重大死亡車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車，不明原因自撞分隔島起火，造成4死4傷慘劇。外界質疑，楊梅休息站自2021年底啟用以來，疑因道路設計不良，頻傳自撞事故，已造成6起重大車禍。對此，高公局今回應，道路設計與降速標示等均符合規範，強調路型設計沒有問題，但也呼籲電動車駕駛，不要過度依賴輔助駕駛系統。

倪姓男子昨駕駛電動車，不明原因自撞分隔島起火，造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及倪妻的2歲姪子死亡，另4名乘客受傷。該事故路段為國道一號五楊高架道下楊梅之後有兩個車道，內線匯入平面主線，外線可進入休息站，兩側車道有分隔島，也是這次事故發生地點，過去也頻傳駕駛自撞重大事故。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，該路段設計從高架主線車速100公里開始，沿線設置牌面和地面標示，要求降速到80與60公里，道路設計和降速標示均符合安全規範。

張則斌指出，楊梅休息站自2021年底啟用後，包括昨晚事故，該處分隔島路段共計有6起重大車禍事件，昨晚事故原因仍待檢警調查，之前5件有2件是因為駕駛使用輔助駕駛不當、3件是駕駛分心，均屬人為因素。他也提醒國道駕駛，不要過度依賴輔助駕駛，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識出入口匝道。