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社會 社會焦點 保障人權

託姊照顧2歲兒遇死劫！病父急出院見最後一面　認屍後悲痛離去

記者陸運陞、吳佩蓁／桃園報導

國道1號楊梅休息站昨（25日）晚間7時28分許發生死亡車禍，40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口，以及妻子的姪子姪女等8人北上中壢旅遊，返程時卻撞上分隔島，車輛當場起火，造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及2歲展姓男童不幸身亡。據悉，展女的弟弟因病住院，因此將小孩交給展女照顧，不料卻發生憾事。今日檢察官會同法醫相驗，展父緊急辦理出院，強忍悲痛到殯儀館認屍，見幼子最後一面。

▲▼展父緊急出院看兒子最後一面，認屍後強忍悲痛離去 。（圖／記者陸運陞攝）

▲展姓男童的父親(左二)緊急出院看兒子最後一面，認屍後強忍悲痛離去。（圖／記者陸運陞攝，下同）

據悉，展女弟弟一家與倪姓姊夫一家5口同住在台中，但因近期他住院，妻子在醫院照顧他，孩子則交由姊姊、姊夫照顧，不料卻因此遇上死亡車禍，自己的2歲兒子也不幸喪命、4歲女兒也受傷，正在林口長庚醫院治療。

▲▼展姓男童父母離開 。（圖／記者陸運陞攝）

▲展姓男童父母步出相驗室。（圖／記者陸運陞攝）

這起事故發生在昨日晚間，倪男開著電動車行經楊梅休息站時，卻自撞分隔島護欄，車輛瞬間爆炸起火，倪男逃生不及，慘被燒成焦屍；後座的10歲男童被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治；4歲倪姓女童因全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，今晨宣告不治；2歲展姓男童送醫時雖恢復心跳，今晨宣告不治。

今（26）日下午1點檢察官會同法醫在中壢殯儀館相驗，2歲展姓男童的父母親也到場認屍，直到下午3時許，展父、展母相驗結束後，神情哀戚，悲痛離開殯儀館。

▲▼展父緊急出院看兒子最後一面，認屍後強忍悲痛離去 。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼展父緊急出院看兒子最後一面，認屍後強忍悲痛離去 。（圖／記者陸運陞攝）

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