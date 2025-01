歐巴馬驚傳婚變分居！友曝「小三」竟是六人行女星　名嘴：政治地震

▲歐巴馬最近傳出與妻子蜜雪兒婚姻破裂的傳聞,有消息還聲稱他與好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓關係親密。(組圖/路透、翻攝自IG)

記者葉睿涵/編譯

美國前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒的婚姻狀況近期引發外界熱議。蜜雪兒未陪同歐巴馬出席前總統卡特的國葬和現任總統川普的就職典禮,導致婚姻破裂的傳聞甚囂塵上,甚至傳出歐巴馬與《六人行》女星珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)關係親密的緋聞。雖然相關當事人對此予以否認,但八卦話題仍持續引發關注。

綜合外媒報導,這樁緋聞的起源可追溯至社交媒體上瘋傳的一個消息。據稱,珍妮佛安妮斯頓的朋友聲稱,這位好萊塢女星曾在朋友聚會中承認自己與歐巴馬有關係。雖然這些說法未經證實,但相關傳言迅速在網路上發酵,而蜜雪兒自去年在總統選舉為民主黨站台後,就未再陪同歐巴馬出席重大場合,更進一步加劇外界對歐巴馬夫妻感情狀況的猜測。

