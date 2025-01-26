歐巴馬驚傳婚變分居！友曝「小三」竟是六人行女星　名嘴：政治地震

▲歐巴馬最近傳出與妻子蜜雪兒婚姻破裂的傳聞，有消息還聲稱他與好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓關係親密。（組圖／路透、翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒的婚姻狀況近期引發外界熱議。蜜雪兒未陪同歐巴馬出席前總統卡特的國葬和現任總統川普的就職典禮，導致婚姻破裂的傳聞甚囂塵上，甚至傳出歐巴馬與《六人行》女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）關係親密的緋聞。雖然相關當事人對此予以否認，但八卦話題仍持續引發關注。

綜合外媒報導，這樁緋聞的起源可追溯至社交媒體上瘋傳的一個消息。據稱，珍妮佛安妮斯頓的朋友聲稱，這位好萊塢女星曾在朋友聚會中承認自己與歐巴馬有關係。雖然這些說法未經證實，但相關傳言迅速在網路上發酵，而蜜雪兒自去年在總統選舉為民主黨站台後，就未再陪同歐巴馬出席重大場合，更進一步加劇外界對歐巴馬夫妻感情狀況的猜測。

NEW: Megyn Kelly breaks down the rumors that Barack & Michelle Obama are separating, says it would be a "political earthquake" if true.



"I do not know whether this is true, but if it is, it truly would be a political earthquake in democrat circles, never mind America."



"I don't… pic.twitter.com/54hRiu30nf — Collin Rugg (@CollinRugg) January 24, 2025

對此，政治評論員梅根凱利（Megyn Kelly）在節目中推測，歐巴馬夫婦不再同框的行為可能顯示2人已分居，並暗示蜜雪兒的缺席可能反映了某種政治立場。她也提到，如果歐巴馬與珍妮佛安妮斯頓的緋聞屬實，勢必將引發「政治大地震」，「因為在現代史上，我們就不曾見到有離婚的美國總統」，同時還猜測謠言可能是由政敵散布。

事實上，這已不是歐巴馬第一次與珍妮佛安妮斯頓傳出緋聞。2024年，In Touch雜誌曾以「珍與歐巴馬的真相」的聳動標題作為封面故事，但內容被證實為誇張的「釣魚文」。相關報導刊出後，珍妮佛安妮斯頓也在2024年10月公開否認緋聞，強調她只和歐巴馬見過一次，並表示自己與蜜雪兒的關係更為親密。

歐巴馬夫婦並未發表官方聲明對2人的離婚傳言進行解釋，而蜜雪兒的辦公室僅表示，這位前第一夫人連續缺席重要場合的原因是由於日程衝突。與此同時，歐巴馬在蜜雪兒61歲生日當天發佈了一則充滿愛意的祝福貼文，讚美她的幽默與優雅，並稱她為「一生摯愛」，蜜雪兒也在下方留言「愛你！」