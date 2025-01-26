10歲童遭美洲獅攻擊！　父母親眼目睹「兒子被吞食」

▲大部分舊金山灣區都是美洲獅的棲息地。（圖／達志影像／示意圖）



記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州一名年僅10歲的男童和家人在一處國家公園散步時，竟遭到一頭在狩獵中的美洲獅咬走，當場被吞食，家人完全來不及阻止。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在1997年，近日再度被美國網友提起。當時年僅10歲的米德瑪（Mark Miedema）正和父母、妹妹一起在洛磯山國家公園（Rocky Mountain National Park）散步，沒想到卻遭遇美洲獅攻擊。

當時米德瑪的父母設法驅趕，卻完全於事無補，只能眼睜睜地看著孩子被拖咬走吞食。洛磯山國家公園發言人考德威爾（Doug Caldwell）當時推測，很可能是米德瑪正巧站在美洲獅的獵捕路徑上，「美洲獅不會分辨人類或鹿。」

據悉，當時米德瑪遇襲時，站在他的父母前方幾公尺；專家也警告，前往山區活動時，孩童務必要緊跟在成年人身旁。加州魚類與野生動物部（California Department of Fish and Game）資深野生動物生物學家斯旺森（Jim Swabnson）表示，個子較小的人和兒童特別容易受到攻擊，因為美洲獅通常追逐小型獵物。

斯旺森說，即便是走在經常有人行走的步道上，也要讓孩子緊跟在成年人身旁，「大部分舊金山灣區都是美洲獅的棲息地，當你處於山獅出沒的地區時，把孩子帶得近一點是非常明智的做法，如果你在步道上，成年人應該走在前後，孩子們則在中間。」