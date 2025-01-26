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她約會一半「陌生人突遞紙條」　內容曝光眾人狂勸：快逃啊

▲▼她約會一半「陌生人突遞紙條」　內容曝光眾人狂勸：快逃啊。（圖／翻攝TikTok）

▲琳賽約會時，收到陌生女子的紙條。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

來自美國德州的琳賽（Lindsay）正在與一名男子約會，卻突然有2名陌生女子靠過來，偷偷塞給她一張紙條。琳賽把這段經歷分享至TikTok，網友們卻一面倒勸她「快逃啊」。

琳賽表示，她這名男子已經是第3次約會，2人玩得很開心，互動方式也很曖昧，看起來就像是一對情侶。突然，2名看起來20多歲的陌生女子走過來，大方稱讚她的外表與打扮，然後趁機偷偷塞了一張紙條。

琳賽回憶，她立刻暗自心想不妙，之後才藉機偷看到了紙條內容，上面寫著「不！妳可以交到更好的。」

@cuteascluck Replying to @marylandhouse420 ♬ original sound - cuteascluck

琳賽的腦袋開始飛速運轉，「我想著，我去上廁所時，他是不是做了什麼？他跑去搭訕她們嗎？他在鎮上很有名嗎？她們只是同樣身為女性而想要主動伸出援手嗎」

琳賽在TikTok分享這段不尋常的遭遇，詢問大家「這是什麼意思？」而網友們紛紛狂勸她「快逃」，「除非是在警告妳，否則人們是不會傳紙條的。」也有人猜測，琳賽不在座位上時，那些女子可能觀察到了什麼，甚至是男方說了琳賽的壞話。

琳賽曾詢問約會對象，是否認識那2名女子，而對方宣稱不認識。不過，約會對象在喝醉之後，確實傳了一系列失態訊息，讓她已經決定結束這段關係。

 
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