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林葉亭父「失聯11天」尋獲遺體！　醫整理失智者迷路3大警訊

▲▼躺在病床的老婦。（圖／CFP）

▲林舜穀醫師整理出失智者迷路的3大警訊，提醒身邊親人更加留意。（圖／CFP）

文／常春月刊

女星林葉亭連日在螢幕前溫情喊話：「我好想看到阿爸的背影。」原來是他80多歲患有失智症的父親於116日失聯。臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，這起事件不僅讓人感到揪心，更提醒我們，失智症患者迷路走失的風險。

林舜穀整理出失智者迷路3大前兆，希望幫助更多家庭及早防範悲劇：

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1.空間定向感變差

失智症患者的方向感逐漸退化，可能表現為：

  在熟悉的地方反覆繞圈，例如出門買東西後久久未歸；

  喜歡在固定路線反覆走動，無法輕鬆找到回家的路。

這類徵兆看似細微，但其實是患者迷路傾向的早期信號，需要特別注意。

2.時間定向感不佳

半夜起來突然以為要去上班，是失智症患者常見的危險情況。他們會穿好衣服直接出門，卻因外界環境的變化無法辨認方向。

早期還可能有這些警訊：

  突然提到工作中的「未完成事項」；

  說一些異常的話，例如「我要上班了」，卻不知道時間已經不對。

這種混淆的情況，尤其在深夜發生時，特別容易導致危險。

3.不願意求助

當患者真的迷路時，他們往往不會主動求助，而是埋頭一直走，試圖「找到回家的路」。這種情況下，他們很容易走得越來越遠。

早期的徵兆可能是：

  外出後不肯回家；

  說不清楚自己要去哪裡，但堅持要出門。

這些行為，常是走失前的重要信號，千萬不可忽視。

預防失智患者走失?

至於要如何預防失智症的家人走失呢？林舜穀提出幾個建議，第一點是佩戴定位裝置，像是現在很多人有帶的GPS手環，方便追蹤患者的位置；第二是設置家門防護措施，舉例來說，可以加裝門鎖或警報器，避免患者隨意出門；另外，通知鄰居協助也是一個不錯的方法，讓鄰居們熟悉患者，幫助留意患者的動向；最後，就是要多關心家人，注意早期警訊，隨時觀察患者的日常行為，提前採取措施。

林舜穀表示，藉由林葉亭父親走失的案例提醒大家，失智症患者的安全是家庭需要特別關注的課題，並且希望大家能多多留意長者的日常狀態，及早預防，才能避免類似的悲劇發生。

延伸閱讀：
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