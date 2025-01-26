快訊／失智父終於回家了！林葉亭痛哭自責：是我沒照顧好爸爸

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親走失11天，今（26日）被發現陳屍至善路一處私人庭院水池，人已成一具冰冷遺體，林葉亭當場情緒崩潰跪地痛哭。稍早，林葉亭父親遺體被運抵二殯，林葉亭難忍悲傷，哽咽說：「爸爸終於可以回家了。」更自責是自己沒有照顧好父親，才會發生憾事，忍不住在鏡頭前落淚。

▲林葉亭自責沒照顧好父親才會發生憾事，難過落淚。（圖／記者黃彥傑攝）



林葉亭哽咽地說：「水落石出了，我覺得爸爸終於可以回家了」，她表示父親因失智靈魂被困在他的時間裡面，想說的話不能說，想表達的不能表達，「可能現在他是更開心的，他可能更自由」，因此她也抱持正面的態度面對，只是父親用這種方式離開他們，讓身為女兒的她很捨不得，自責表示「我覺得是自己沒有把爸爸媽媽照顧好，才讓他這樣子」，最後忍不住落淚。

林葉亭說，今早到現場認屍時，看到遺體身上穿的衣服、鞋子和爸爸失蹤時是一樣的，但是爸爸戴的帽子不見了，剛才她在殯儀館看了父親的遺容，「他的臉，我覺得還蠻帥的」，表示爸爸還是呈現一個很帥的儀態。

林葉亭透露，之前她才跟媽媽聊到爸爸還記得她出國了，她還跟媽媽說「那我等下就去看他」，沒想到爸爸之後就離家失蹤，再見面已成一具冰冷遺體，她忍不住痛哭「他沒有等我去看他，他就跑出去了......」

此外，林葉亭也還原找到父親的過程，表示父親被發現的地點就在最後失蹤點附近，「那些地方我們都有去找過，但當時就是沒有任何的味道或跡象」，且該民宅入口有上鎖，非常難進入，也不知道為什麼爸爸會走到那裡，至於詳細事發經過及死因仍要等待檢察官調查釐清。