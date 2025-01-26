「大罷免來臨」藍綠終須一戰　近10年知名罷免案成敗一次看

▲近十年高知名度罷免案。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2024年民進黨在立法院深陷「朝小野大」泥淖中，不斷受到藍白處處壓制，只能被迫的採取憲政救濟，民進黨團總召柯建銘則在年底開出大罷免第一槍，喊話罷免國民黨41位區域立委，試圖力拼翻轉國會；國民黨則喊出備戰不畏戰，也鎖定反制名單。

外界咸認，2025農曆春節過後，各地的罷免行動將會更如火如荼展開，在目前行政立法僵局的態勢下，藍綠終須走向一戰。不過罷免是仇恨動員，過去的罷免有成功，亦有失敗案例，《ETtoday新聞雲》特別整理近幾年高知名度的7次罷免案，帶大家回顧。

罷免成功案例

2020年6月6日 國民黨籍高雄市長韓國瑜罷免案

韓國瑜2018年代表國民黨參選高雄市長大選，當時橫空出世，捲起一股「韓流」熱潮，同年11月24日驚奇的以89萬票打敗對手陳其邁，成功終結民進黨在高雄長達二十年執政。

接著，韓國瑜卻在上任不到一年，打破對市民聲稱「不會參選總統」的承諾，2019年5月選擇投入2020總統大選；同年10月，韓國瑜正式向議會請假，開始進行全台造勢。此舉激起高雄市民反彈，We care高雄發起人尹立等人組成「罷韓四君子」發起罷免行動，2020年4月罷免案正式成立。

2020年6月6日正式投票，投票人數高達229萬9981人，93萬9090票同意票、2萬5051票不同意票，投票率42.14％，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票通過，值得注意的是，罷韓的同意票，還高於他當選高雄市長的票數。韓國瑜遭到罷免，成為中華民國史上首位遭罷免的直轄市行政首長。

▼2020年6月6日高雄市長韓國瑜遭罷免成功。（圖／記者李毓康攝）

2021年1月16日 民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案

王浩宇2014年代表綠黨參選桃園市議員選戰，常在街頭宣講、關注社會議題，以親民、年輕形象順利當選，成為台灣政壇史最年輕直轄市議員，2018年，王浩宇再度以綠黨身分，拿下中壢選區第三高票成功連任。

到了2020年，王浩宇宣布退出綠黨，正式加入民主進步黨，經常於社群發表時事評論，更多次點名批評時任台北市長柯文哲、時任高雄市長韓國瑜等人，雖然此舉凝聚大批支持者，卻也因製造對立，拉高仇恨值，反對者開始推動「罷王」行動，在2020年6月30日，總部正式成立，短短不到半年時間，迅速通過二階段連署，2020年11月20日罷免案正式成立。

2021年1月16日正式投票，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 %；不同意罷免票數7128票，佔7.77%，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票通過，王浩宇遭到罷免，成為台灣政壇史上第一個被罷免的直轄市議員，再度創下歷史。

▼2021年1月16日民進黨籍桃園市議員王浩宇被罷免成功。（圖／資料照）

2021年10月23日 基進黨籍台中市立委陳柏惟罷免案

陳柏惟2020年代表基進黨參選台中市中二選區立委選戰，以5,073票差距擊敗國民黨立委顏寬恆，終結顏家30年不敗紀錄，更成為基進黨首位立法委員。

當選後，陳柏惟時常爆出爭議言行，更因為他支持開放萊豬、大麻合法化、反對增購世界衛生組織認證疫苗等議題，引起民眾不滿，出現負面聲浪。2021年2月反對者成立「刪Q總部」，同年7月2日罷免案正式成立，在罷免投票前，他又被爆出肇逃、涉足電子遊藝場等負面新聞。

2021年10月23日正式投票，投票人數15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果通過，陳柏惟遭到罷免，成為台灣首位被罷免的立法委員。

▼2021年10月23日基進黨籍台中市立委陳柏惟罷免成功。（圖／記者李毓康攝）

罷免失敗案例

2024年10月13日 國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案

謝國樑2022年代表國民黨參選基隆市長，他以96,784票、52.92%得票率擊敗民進黨候選人蔡適應，成功當選。但2024年1月31日爆出基隆東岸商場爭議，引起反對者批評手段粗暴，公民團體「山海公民拆樑行動」以謝國樑未達承諾政見及多次爆出爭議，且政滿意度調查全國吊車尾，不見改進又不願與市民溝通，發起罷免行動，2024年8月16日罷免案正式成立。

這場罷免戰，正處於國會朝小野大僵局，藍綠因此拉高層級看待，國民黨不僅派出北北桃市長站台，黨內大咖馬英九、朱立倫、趙少康更輪番站台，民進黨則是前基隆市長林右昌頻頻發文支持罷免，地方議員也協助連署，形成全面熱戰態勢，外界將此役視為是檢視當前民意的重要一戰，謝國樑更喊話自己是擋下大罷免潮的關鍵。

2024年10月13日正式投票，總投票人數15萬6776人，同意票數6萬9934票，不同意票數8萬6014票，投票率50.44%。由於不同意票數大於同意票數，投票不通過。謝國樑成功守住基隆市長位子，國民黨也為此結果士氣大振。

▼2024年10月13日國民黨籍基隆市長謝國樑罷免失敗。（圖／記者徐文彬攝）

2022年1月9日 台北市立委林昶佐罷免案

2015年林昶佐代表時代力量投入台北市第五選舉區立法委員選戰，成功當選，2019年8月1日他宣布退出時代力量，以無黨籍身分爭取立委連任，最終擊敗國民黨籍的林郁方，再度當選。

2020年林昶佐力挺時任高雄市議員黃捷，擔任「反罷捷」要角，又因2021年7月2日，台北市環南批發市場有41名攤商PCR篩檢陽性確診，林昶佐出席記者會，遭到市場自治主委怒嗆「你有替中正萬華區百姓發言過嗎」，激起在地居民對林的不滿，反對者以「中正萬華清林昶佐」為號召發起罷免，2021年12月3日罷免案正式成立。

2022年1月9日正式投票，總投票人數235,024人，同意票54,813票，不同意票43,340票，投票率41.93%。雖有效票大於無效票，由於有效同意票數未達臺北市第五選舉區選舉人總數四分之一以上（58,756），投票未通過。

▼2022年1月9日台北市立委林昶佐罷免未通過。（圖／記者湯興漢攝）

2021年2月6日 無黨籍高雄市議員黃捷罷免案

黃捷2018年代表時代力量參選高雄市議員選戰，成功勝出，因亮麗外表、多次槓上時任高雄市長韓國瑜打響知名度，但卻在2020年初韓國瑜遭到公民團體發起罷免後，韓粉們將矛頭指向黃捷，發起「罷捷運動」反擊，2020年12月18日罷免案正式成立。

2021年2月6日正式投票，結果為不同意罷免票65391票，同意罷免票55261票，不僅未通過罷免門檻，更低於不同意票，罷捷正式宣告失敗。

▼2021年2月6日無黨籍高雄市議員黃捷罷免未通過。（圖／記者林敬旻攝）

2017年12月16日 時代力量新北市立委黃國昌罷免案

2017年，時任時代力量立委黃國昌因支持同性婚姻立場，遭民間團體「安定力量」發起罷免，這場罷免案不僅是選罷法下修門檻後第一件案例，也被外界視為是台灣近年進步派與保守派，第一次正面以選票對決，2017年10月31日正式成立，黃國昌成為首位適用罷免新制的立委。

2017年12月16日正式投票，投票率為27.75%，同意罷免票數4.8萬多票，不同意罷免票數2.1萬多票。雖然同意票多於不同意票，但未達選舉區選舉人總數1/4以上的6.3萬票，投票未通過。

▼2017年12月16日時代力量新北市立委黃國昌罷免未通過。（圖／記者李毓康攝）

