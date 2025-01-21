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2025台灣燈會在桃園　12條特色遊程及限定文創商品亮相　

▲2025台灣燈會在桃園12條特色遊程及限定文創商品亮相　

▲2025台灣燈會在桃園，12條特色遊程及限定文創商品亮相。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025台灣燈會在桃園─亮點展演暨遊程與文創商品」，21日於市府發表。市長張善政表示，今年台灣燈會結合創新、多元及在地特色，燈會期間推出12條個性化遊程及12款桃園限定文創商品，設計精美、實用又獨特。誠摯邀請全國民眾白天暢遊桃園美景，夜間欣賞台灣燈會璀璨魅力，共同感受桃園獨特文化與創意的交融之美。

張市長說，今年燈會採雙展區形式，分為主燈展演場（A18 高鐵桃園站）與光的遊戲場（A19 桃園體育園區站），而桃園作為棒球王國，此次燈會最大亮點之一，是首次將台灣燈會帶進A19棒球場，結合棒球元素與台灣海洋文化，設計了一座巨大的球形燈飾，燈光效果獨一無二，從觀眾席到球場內，每一步都是驚喜。

▲2025台灣燈會在桃園12條特色遊程及限定文創商品亮相　

▲限定文創商品亮相。（圖／市府提供）

張善政進一步表示，除了棒球場的創新設計，今年燈會展現桃園多元文化的特色，設計了13組主題燈飾，融合客家、閩南、原住民與新住民的文化元素，用光影述說桃園的故事。桃園的文化融合之美，透過燈飾淋漓盡致地展現，將帶來耳目一新的燈光視覺盛宴。

▲2025台灣燈會在桃園12條特色遊程及限定文創商品亮相　

▲限定文創商品亮相。（圖／市府提供）

觀旅局長周柏吟現場介紹「遊桃園」APP精選的12條個性化遊程，其中共推薦6條親子遊程，「超放電遊戲場」遊程從A22老街溪站啟程，遊玩新勢公園共融式兒童遊戲場、桃園市兒童美術館及巧虎夢想樂園，讓小孩盡情展現童趣與創造力，晚上再到2025台灣燈會感受燈節的魅力；感受自然的「懷舊水梯田 桃園放電去」遊程，透過火車、公車與自行車，領略桃園綠意盎然的自然風光與復古的鐵道文化，於城市中欣賞梯田生態之美，晚間搭乘火車至內壢車站，轉乘免費接駁專車前往燈會現場，欣賞繽紛精彩的光影盛宴，運用大眾運輸，讓爸爸媽媽帶著小朋友，也能享受一場便利、免塞車的燈會之旅。

文化局長邱正生表示，2月12日至2月22日以「一日一主秀」，展現桃園在地人文、民俗節慶及多元族群的文化特色。表演節目包含管弦樂、國樂、熱音、傳統技藝、體育、民俗等多樣類型，並邀請來自日本千葉縣、宮崎縣及菲律賓安吉利斯市等姊妹市團隊，以及法國知名的「夢想飛行員」劇團及「夜光飛船秀」帶來精采演出。

此外，為呼應「光聚千塘串桃園」的主題，以「Light up Together 與光共舞」為主題概念，推出12款燈會吉祥物客製化文創商品，從實用的小夜燈紀念酒到雷射胸章，還有夜光效果的 T 恤和手機掛繩，結合燈會專屬 IP 與桃園特色。燈會文創商品可在「趣活cheer for網路商城」預購（網址：https://reurl.cc/ZZqVoa），或於燈會現場官方商品販售處、中原文創園區、馬祖新村及趣活全台販售店購買。

智發會表示，為鼓勵全國遊客搭乘公共運輸，除了搭乘桃園機場捷運路線，也可以使用TPASS通勤月票，此外桃園市政府亦規劃5條免費活動接駁車路線，自2月11日（贈燈日）起至2月23日提供接駁服務，提醒民眾先下載桃園市民卡APP完成會員註冊，於捷運車廂、桃園捷運A16橫山站及A20興南站、活動接駁車接駁站（中路風禾接駁站、泰豐輪胎接駁站、楊梅接駁站及內壢假日接駁站）及前往青埔的接駁車、公車內掃取QR code，參與機票抽獎活動。

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