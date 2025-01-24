▲2025台灣燈會在桃園，前往賞燈如何搭乘公共運輸一次看

▲2025台灣燈會在桃園，搭乘公共運輸前往賞燈真便捷。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，將於農曆元宵節(2月12日)晚間於高鐵桃園站區前廣場正式開燈。市府交通局23日表示，燈區緊鄰高鐵及桃園捷運A18、A19站，有便利的公共運輸可轉乘前來，出站步行即可抵達燈區相當便利；燈會期間為保留安全的徒步空間，周邊道路執行交通管制措施，建議遊客搭乘公共運輸前來賞燈，亦歡迎使用TPASS通勤月票。

如搭乘臺鐵前來，市府於中壢火車站(前站)之中平商圈規劃有徒步區燈廊，自中壢火車站出站後，可悠遊漫步於燈廊欣賞花燈，步行至A22捷運老街溪站轉乘前往燈區，讓賞燈行程有雙重的享受。

除了漫步於燈廊的選擇外，倘年長者、婦幼族群有搭乘大眾運輸需求，亦可於中壢客運中壢總站搭170路線、桃園客運中壢總站搭5087（含A）、5081(A)路線前往高鐵桃園站，或於中壢火車站周邊公車站位搭乘171、1A(平日)、5623(含B)、703、120、5081(A)路線前往A22捷運老街溪站進行轉乘。

其中171路線每小時提供一班次的低底板車輛服務，不僅如此，A22捷運老街溪站至A23中壢車站區間持市民卡可享區間乘車優惠(路線包含171、1A、5623(含B)、703、120及5081(含A))，交通局也特別協調客運業者於燈會活動期間增加行駛班次，方便賞燈民眾使用大眾運輸工具前往燈區。

市政府規劃有5條免費活動接駁車路線，自2月11日(贈燈日)起提供接駁服務，包含1條燈區轉運接駁線(紅線)及4條區外乘車之接駁線(綠、棕、藍、黃線)，路線資訊內容如下：

1. 燈區轉運接駁線(紅線)：往返A18轉運站至A19轉運站。

2. 中路風禾接駁線(綠線)：往返桃園區中路風禾接駁站至A18轉運站。

3. 泰豐輪胎接駁線(棕線)：往返中壢區泰豐輪胎接駁站至A21捷運環北站。

4. 楊梅接駁線(藍線)：往返楊梅火車站(前站)至A19轉運站。

5. 內壢假日接駁線(黃線)：於開燈日(2/12)以及燈會期間每週五~日(2/14-2/16、2/21-2/23)加開，往返內壢火車站(後站)至A19轉運站。

針對仍有自行開車前來賞燈需求之民眾，桃園市政府於燈區區外北端、南端皆規劃有燈會活動大型免費停車場，分別為北端A16停車場及南端A20停車場，民眾可停放車輛後轉桃園捷運進入燈區；也可將車輛停放於泰豐輪胎接駁站及中路風禾接駁站旁之停車區或周邊停車場，再轉乘活動接駁車及桃園捷運進入活動會場；至於騎乘機車之民眾，則可停至燈區旁機車停車場，步行抵達會場；另外，緊鄰A19《光的遊戲場》燈區亦規劃有無障礙車輛停車場(入口位於公園路二段)，屆時開放具停車識別證之車輛進入停放，期提供無障礙並且舒適之賞燈環境。

考量燈會期間賞燈人潮眾多並確保人車安全，燈會期間將實施交通管制。高鐵站前道路、洽溪路南側、環溪一街及文康路將管制嚴禁車輛進入（緊急或公務車輛除外），並因應燈區佈設需求將陸續於114年1月20日起分階段執行管制作業，尤其高鐵站前道路(自青埔路一段至青心路)將於114年2月10日起封閉，桃園高鐵站旁的「嘟嘟房(高鐵桃園3站)停車場」高鐵站前路出入口封閉，僅開放小客車自高鐵北路一段出入口進出；並針對有臨停接送需求之車輛，除原有高鐵北路一段臨停接送區(位於高鐵8號出口出站處)，亦於青峰路一段規劃有第2臨停接送區(往返高鐵步行僅約5分鐘)，燈會期間高鐵北路一段車潮眾多，鼓勵民眾多加利用第2臨停接送區，其他交通管制資訊可詳交通管制資訊圖。