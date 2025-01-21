▲2025台灣燈會搭桃捷玩全線，「巧虎遊桃捷集章」換限量好禮。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，和巧虎一起走春拜年、賞燈搭桃捷！桃園捷運21日表示，桃捷將於1月25日至3月2日推出「巧虎遊桃捷集章」活動，歡迎民眾至A2三重站、A10山鼻站、A21環北站索取「巧虎遊桃捷集章本」，收集指定數量的車站章與巧虎特別章，即可免費兌換多項好禮。

如果集滿全部22個車站章與2個巧虎特別章，最多可兌換4個好禮，其中包含最暢銷的玩具迴力車，歡迎全家大小把握春節連假和農曆年後盛大登場的2025台灣燈會(2/7~2/23），白天遊景點、晚上逛燈會，從巧虎集章到卡比獸與皮卡丘燈區(A19青塘園)，一次滿足孩子多個心願！

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桃捷公司與巧虎自2024年，攜手推出多項受歡迎的聯名品項，包括：彩繪列車、主題車站、一日票、商品，也階段式推行互動活動包含日前舉辦特效圖框拍照抽獎，這次再推出實體集章活動，除了蒐集到集章迷喜愛的桃園捷運全線車站紀念戳章，本次另打造隱藏版「巧虎特別章」，印章設計以巧虎主角們或結合桃捷列車圖像，並藏身於巧虎主題車站A10站及A21車站內，等大家來蓋章”簽到”。

活動期間於集章本上完成至少3個車站章加上1個巧虎特別章，即可兌換巧虎鉛筆1支，若收集更多印章，可持續累加印章數，兌換對應禮品:(5+1章)摺紙、(10+2章)小方巾、(22+2章)迴力車，每款禮品數量有限送完為止，快來集滿全線車站戳章吧!

機場捷運線連串聯多個親子景點，鄰近A18站的巧虎夢想樂園本次也搭配推出「巧虎夢想樂園加碼好禮三重奏」活動，達成指定任務可享入園專案優惠價。沿線車站周邊還有多個據點，如A2三重站的新北大都會公園、A4新莊副都心站的宏匯廣場、A9林口站的三井OUTLET PARK、A10山鼻站的坑子溪休閒農業區、A17領航站的橫山書法藝術館與KIRI國際原住民族文創園區、A18高鐵桃園站的Xpark水族館與華泰名品城、A19桃園體育園區站的青塘園與桃園市兒童美術館、A22老街溪站的中壢老街溪步道與中壢觀光夜市等等，歡迎民眾從過年、元宵燈會至228假期，搭桃捷便利出遊又可參加活動拿好禮，為每趟旅行增添美好的趣味「印」記。