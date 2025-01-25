　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金廈小三通迎過年高峰　春節客流量估超過5萬人次

▲▼馬祖小三通，南竿福澳碼頭。（圖／記者陳冠宇攝）

▲小三通碼頭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

春節假期將至，兩岸小三通預計將迎來人潮，據廈門邊檢總站方面統計，1月28日（除夕）至2月4日（正月初七），金廈小三通客運航線出入境旅客量預計將超過5萬人次。

中新社引述大陸福建省交通運輸廳副廳長雷文忠指出，自1月14日大陸春運啟動以來，福建省四條小三通客運航線（福州馬尾－馬祖、福州黃岐－馬祖、泉州－金門、廈門－金門）客運量累計達5.66萬人次，年增50.51％。

雷文忠稱，隨著年關臨近，小三通還將出現節前返鄉、節後返程兩個客流高峰，日客流量預計突破6500人次。

目前，福建已投入15艘客船、3898客位用於兩岸小三通客運，每日航班總數達36航次，較去年同期增加15航次。

雷文忠指出，福建還儲備了2艘備用船、447客位作為應急運力，隨時調配使用；客流量較大的廈金航線、泉金航線進一步加密航線航班，其中廈金航線每日從20航次增加至24航次。

廈門邊檢總站指出，大陸春運啟動以來，金廈小三通客運航線由每日往返20個班次增加至往返24個班次。春節假期期間，廈門五通客運碼頭每日出境客流高峰時段為8時30分至10時、11時至13時、16時至17時30分，入境客流高峰時段為9時至10時30分、11時30分至15時、17時至18時。

報導指，2025年春節假期福建口岸將迎新一輪出入境客流高峰。據廈門邊檢總站預測，福建口岸出入境旅客量預計超過19萬人次，較2024年春節假期成長約5.5％，日均出入境旅客量較1月相比增長約18.6％。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全聯開出1張千萬發票！　幸運門市快看
房仲業者3天2夜吃尾牙！13人食物中毒　名產買不成進醫院
快訊／7-11開出2張千萬發票　中獎門市曝光
台中五星飯店吃尾牙！13人上吐下瀉「拉到脫水」　衛生局稽查
美聯航波音異常急速驟降　「餐盤食物摔滿地」6人受傷
藝人赴泰被拐！　女星揭「台人1通病」才淪豬仔：泰國並不危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金廈小三通迎過年高峰　春節客流量估超過5萬人次

陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

陸研發「隱身蒙皮」取代傳統塗料　用於六代機或裝備「全向隱身」

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

有「紅V標誌」才能報導！　陸網信辦嚴查「冒牌假冒」新聞機構　

上市不到一年　小米「因安全隱患」召回3萬輛SU7電動車

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

菲律賓查獲「中國間諜」　陸方：不要搞有罪推定

內捲加匯率波動　陸三大航去年虧損逾47億元人民幣

聯合國安理會一致認同！　聲明：譴責一切形式恐怖主義

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

金廈小三通迎過年高峰　春節客流量估超過5萬人次

陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

陸研發「隱身蒙皮」取代傳統塗料　用於六代機或裝備「全向隱身」

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

有「紅V標誌」才能報導！　陸網信辦嚴查「冒牌假冒」新聞機構　

上市不到一年　小米「因安全隱患」召回3萬輛SU7電動車

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

菲律賓查獲「中國間諜」　陸方：不要搞有罪推定

內捲加匯率波動　陸三大航去年虧損逾47億元人民幣

聯合國安理會一致認同！　聲明：譴責一切形式恐怖主義

房仲吃尾牙14人送醫　林酒店晚宴200桌客滿！僅這1團出事

大罷免潮／被鎖定為頭號目標！　葉元之：「熱戰」反制不憂讒畏譏

挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體

柑橘調是「招財香氣」！隨身噴、家裡放　蛇年大推這幾款

雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

快訊／花69元買便當中了！全聯開出1張千萬發票　幸運門市快看

洗臉台做在廁所外「很普遍？」　鄉民冷回3字超酸

吳春城「壯世代」涉違利益迴避　綠委開議後將提廢止壯促法

憲法法庭未對憲訴法暫時處分　吳宗憲：執政黨可怕到大法官不敢對抗

NBA球衣銷量榜　柯瑞連3季稱王！塞爾提克重返商品王座

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

大陸熱門新聞

男半夜闖房女嚇到　飯店認誤給萬能卡

獨／遭註銷台灣身分後發聲　李東憲：我不過是認祖歸宗

她開燈幫小雞取暖　「聞到焦味」已變烤雞

35歲男春節聚餐「隔天吐血6次」急送醫！全身一半血沒了

美中外長通話　王毅：華府需「謹慎」處理台灣問題

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

中美外長首次通話！王毅罕見說「好自為之」

3台人遭註銷身分　國台辦：台灣人有選擇的自由和權利

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

38歲婆婆參加婚宴　兒媳自己追來的

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群

福建、上海旅遊踩線團申請來台　國台辦證實「確有此事」

國泰航空食物中毒　疑甜菜根沙拉遭污染

2025年美國空軍四大經費難題

更多熱門

相關新聞

春節出國玩注意了！「忘做1事」被限制出境　國稅局示警

春節出國玩注意了！「忘做1事」被限制出境　國稅局示警

不少民眾都會趁春節連假期間出國旅遊，然而財政部南區國稅局就提醒，有國外旅遊計畫的民眾若因積欠稅款被限制出境，行前別忘了先繳清欠稅或提供相當擔保，才能解除出境限制順利出遊。

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

春節連假首日 潮州警籲用路人遵守交通規則

春節連假首日 潮州警籲用路人遵守交通規則

寒流明天下午殺到！最冷時刻剩8度

寒流明天下午殺到！最冷時刻剩8度

關鍵字：

小三通春節

讀者迴響

熱門新聞

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

統一發票11、12月中獎號碼出爐

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面