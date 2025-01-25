金廈小三通迎過年高峰　春節客流量估超過5萬人次

▲小三通碼頭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

春節假期將至，兩岸小三通預計將迎來人潮，據廈門邊檢總站方面統計，1月28日（除夕）至2月4日（正月初七），金廈小三通客運航線出入境旅客量預計將超過5萬人次。

中新社引述大陸福建省交通運輸廳副廳長雷文忠指出，自1月14日大陸春運啟動以來，福建省四條小三通客運航線（福州馬尾－馬祖、福州黃岐－馬祖、泉州－金門、廈門－金門）客運量累計達5.66萬人次，年增50.51％。

雷文忠稱，隨著年關臨近，小三通還將出現節前返鄉、節後返程兩個客流高峰，日客流量預計突破6500人次。

目前，福建已投入15艘客船、3898客位用於兩岸小三通客運，每日航班總數達36航次，較去年同期增加15航次。

雷文忠指出，福建還儲備了2艘備用船、447客位作為應急運力，隨時調配使用；客流量較大的廈金航線、泉金航線進一步加密航線航班，其中廈金航線每日從20航次增加至24航次。

廈門邊檢總站指出，大陸春運啟動以來，金廈小三通客運航線由每日往返20個班次增加至往返24個班次。春節假期期間，廈門五通客運碼頭每日出境客流高峰時段為8時30分至10時、11時至13時、16時至17時30分，入境客流高峰時段為9時至10時30分、11時30分至15時、17時至18時。

報導指，2025年春節假期福建口岸將迎新一輪出入境客流高峰。據廈門邊檢總站預測，福建口岸出入境旅客量預計超過19萬人次，較2024年春節假期成長約5.5％，日均出入境旅客量較1月相比增長約18.6％。