CNN：台灣立法院「大刪國防預算」恐激怒川普

▲川普先前曾宣稱，台灣應該向美國支付「保護費」。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

就在美國總統川普（Donald Trump）宣誓就職後數小時，台灣立法院投票凍結數十億台幣的國防預算，部分人士擔憂，此舉可能會激怒以「交易」著稱的川普，尤其他先前曾宣稱，台灣應該向美國支付「保護費」。

根據CNN報導，隨著川普重返白宮，他的「美國優先」政策，讓台灣感到非常憂心。儘管美台間並無正式外交關係，但根據《台灣關係法》美國在法律上有義務為台灣提供自我防衛的手段；不過，美國對於中共可能侵台的回應方式刻意保持「戰略模糊」政策。

在川普就職前幾天，台灣國防部罕見地承認，美國已簽署為期兩年的協議，在台灣的一個海軍基地訓練台灣士兵。然而，與前總統拜登（Joe Biden）相比，川普對台灣的支持聲量較小。

川普過去曾錯誤指控台灣「幾乎100%」地掠奪了美國的半導體產業，甚至暗示台灣應該支付更多的費用以換取美國的保護，同時表示美國可能因台灣的地理距離而難以提供防衛。

川普還多次呼籲台灣將國防支出提高至GDP的10%，是目前分配的4倍。分析人士指出，這一要求非常不切實際，況且台灣已積壓超過200億美元的美國軍備訂單尚未交付。

▲台灣在兩個在野黨聯盟主導下大幅刪減國防預算。（圖／國防部發言人臉書）



部分住在台北的居民向CNN表示，他們擔心國內的政治爭執會如何被新一屆美國政府解讀。台灣大學研究生王政一（音譯，Wang Cheng-yi）說，「我希望台灣的立法院不要讓自己丟臉，失去國際的信任，這可能讓外界覺得，雖然台灣在某些領域很出色，但政治上卻相當不穩定。」

住在台北的75歲許小姐則認為，促進政治團結的關鍵很簡單，各方應坐下來好好談一談，「台灣必須在美中關係間取得平衡。我們國家小，無法讓任何一個大哥感到不滿。這是一個非常微妙的局勢。」

中央研究院助理研究員顏維庭（Wei-Ting Yen）指出，台灣內部的政治紛爭妨礙了向川普團隊傳遞統一訊息，「無論川普就職與否，在中國對台灣的侵略行動日益加劇的情況下，台灣的首要任務仍然是持續增加國防預算，這絕對不是一個好的訊號。」

來自台北的學生葉信維（音譯，Yeh Hsin-wei）則認為，台灣龐大的半導體產業對北京構成了更大的威懾，「全世界都需要我們的晶片，所以我認為中國不會冒開戰的風險，我們需要做好準備，但或許也不必過於擔憂。」