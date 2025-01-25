沒禮讓挨罰6千　駕駛怪行人撞色小貨車「妨礙視線」

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿德（化名）去年8月間開車行經台中市東勢區，因未禮讓行人挨罰6000元，但他認為是行人的衣著和路邊違停的小貨車太像「妨礙視線」，而且行人沒有要過馬路的意思，自己並非故意不禮讓。台中高等行政法院法官日前審理之後，沒有採信阿德的說詞，裁定駁回。

▲阿德辯稱行人的衣著和違停小貨車「撞色」，導致他的視線被妨礙。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德去年8月間開車行經台中市東勢區豐勢路與中山路口，因有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被目擊民眾檢舉，挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿德不滿被裁處，決定提出行政訴訟，他主張當時有一輛小貨車違停在人行道，行人的衣服顏色和小貨車很像，造成「妨礙視線」，況且那時候行人也沒有要過馬路的意思。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視採證光碟，發現當時行人已經站在行人穿越道上，還有擺頭觀察雙向車流，顯然是準備要過馬路了，真實情況明顯和阿德的說詞不符。

法官接著指出，阿德開車靠近該路口時，前方沒有其他人、車或遮蔽物，他理應可以看到有無行人要過馬路，卻還是沒有暫停禮讓，他的車輛進入行人穿越道時，與行人的距離不足1個車道寬，確實違規。

最後，法官認為原處分認事用法沒有違誤，裁定駁回阿德的告訴，全案仍可上訴。