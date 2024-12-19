騎士闖平交道挨罰6.7萬　扯「火車時刻表沒列車要過」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿成（化名）今年5月間騎車行經台中市某平交道時，竟無視閃光號誌已經亮燈，仍強行通過，因此挨罰6萬7500元；他事後提出行政訴訟，反控依照火車時刻表資料顯示，事發當時並沒有列車要通過。但台中高等行政法院法官沒有採信，日前裁定駁回阿成的告訴。

▲阿成因違規闖平交道，挨罰6萬7500元。（示意圖／台鐵局提供，非事發地點。）

判決書中記載，阿成今年5月4日上午9點30分騎機車行經台中市某平交道，因「警鈴已響、閃光號誌已顯示，闖平交道」的違規行為，遭民眾檢舉，因而挨罰6萬7500元罰鍰、吊扣機車駕照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿成不滿裁罰結果，於是提出行政訴訟並表示，證據影片沒有錄到「警鈴已響」，而且依照火車時刻表資料顯示，當時並沒有列車要通過，證據影片（行車記錄器）中的時間也是錯誤的。

不過，台中高等行政法院法官檢視證據影片，雖然影片中確實沒有錄到警鈴聲，但有錄到閃光號誌已經亮燈，阿成是在閃光號誌亮燈之後，仍逕自闖入平交道管制區；此外，當時對面已經有其他駕駛停下，可見當下附近用路人都知道鐵路平交道已經開始管制。

至於證據影片也就是行車記錄器顯示時間誤差一事，法官認為，就算錄影畫面的顯示時間與實際時間有落差，也不會影響到阿成違規闖平交道的行為。

最後法官表示，此案阿成違規事實明確，警方開罰也沒有違反規定之處，於是裁定駁回告訴，全案仍可上訴。