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社會 社會焦點 保障人權

未禮讓行人挨罰2千元　駕駛：先進國家沒有在算3個枕木紋的

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）2023年3月間開車行經台中市烏日區高鐵東路與中山路三段路口，因被警員目睹沒有禮讓行人，而遭開罰2000元罰鍰；他不滿挨罰，提出行政訴訟並強調當時自己有停車禮讓，「先進國家沒有在算3個枕木紋的做法」。不過，台中高等行政法院法官檢視採證影像之後，認為阿哲確實沒有禮讓行人，因此裁定駁回。

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路。（圖／記者季相儒攝）

▲阿哲因為沒有禮讓行人而挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口。）

判決書中記載，阿哲2023年3月間開車行經台中市烏日區高鐵東路與中山路三段路口時，被警員目睹有「未禮讓行人先行」的違規行為，當場舉發，他不服提出陳述，但仍被認為違規事實明確，因而挨罰2000元罰鍰。

阿哲決定提出行政訴訟，他強調，當時在路口看到行人要過馬路，立刻就停車禮讓，他認同禮讓行人是好的交通規則，但「先進國家沒有在算3個枕木紋的做法」。

交通部公路局台中區監理所則表示，從舉發影像看來，阿哲的車輛當時要轉彎，右側行人穿越道上已經有人在行走，他仍繼續轉彎，車身與行人相距不足1個車道或3條枕木紋的寬度，這是警員親眼目睹的狀況，阿哲違規事實明確，警員依法開罰並無不妥。

台中高等行政法院法官認為，阿哲雖然主張自己有禮讓行人，但經檢視採證影像，他的車輛行近行人穿越道時，確實已經有數名行人正走在行人穿越道上，而他的車輛前懸進入行人穿越道時，車身與其中1名行人僅距離大約2組枕木紋，他的主張顯然與採證影像不符。

至於衡量方法是否妥當，法官表示，道交處罰條例第44條第2項違規行為的取締標準，是「汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上」，這是主管機關內政部警政署基於職權、依據法律意旨、統一取締標準，所訂定的「執行性行政規則」，本於行政自我拘束原則、平等原則，作為舉發機關取締違規行為的基準，取締基準也符合立法本旨，最終沒有採信阿哲的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

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