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社會 社會焦點 保障人權

自家騎樓停車1個月收28張罰單　車主1原因獲撤銷27張

記者黃翊婷／綜合報導

家住南投的男子阿興（化名）去年9月初至10月中旬之間，因為將自用小貨車停在住家騎樓而遭民眾檢舉，短短1個多月內遭開單28次，他不滿挨罰決定提出行政訴訟。台中高等行政法院法官認為，該騎樓已被阿興的鄰居用牆面封閉，無法通行，失去法規定義的「人行道」功能，最終裁定撤銷27張罰單，全案仍可上訴。

▲▼ 罰單示意圖。（圖／本報資料照）

▲阿興在自家騎樓停車，卻遭檢舉挨罰28次。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

阿興在判決書中主張，騎樓是否可以停車，應該因地制宜，921大地震之後，左鄰右舍都在騎樓處建構牆面、封閉通行，當作建築物結構補強，並用來停車，該騎樓早已不具備公眾通行之用；檢舉人因為個人嫌隙多次檢舉，讓他在短短1個多月之內收到28張罰單（每張罰鍰900元），如今雙方已經前嫌盡釋，罰單卻無法消除，這才決定提告，希望法官撤銷原處分。

交通部公路局台中區監理所則認為，阿興的鄰居以牆面封閉騎樓通道，已經觸法，只是沒有受到舉報而已；阿興家的騎樓雖然屬於私有地，但既已成為供公眾通行的人行道，就應該遵守相關規定，而不是貪圖一時方便，停車妨礙行人順暢通行，原處分均是依法開罰，並無不妥。

不過，台中高等行政法院法官檢視現場照片、里長證明書、Google街景圖等證據，發現阿興家的騎樓確實無法通行，早已失去作為「人行道」的功能，他將車子停在該騎樓，客觀上難認有妨礙公眾通行，且需要依照道交條例第56條第1項第1款處罰的必要。

法官接著表示，只是阿興的停車方式，有部分車身位於車道範圍內，剩餘不到一般自用小客車寬度的距離可供同向車輛通行，可能會妨礙到其他車輛通行，最終裁定准許撤銷27張罰單，只罰1張「在顯有妨礙他車通行處所停車」的罰單，全案仍可上訴。

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