喝醉打人又酒駕拒測挨罰18萬　駕駛怪警「沒盡到保護他的義務」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）2023年6月間因酒醉打人被警員帶回警局管束，結束管束之後，又當場酒駕離開，被抓包卻拒絕配合酒測，因而挨罰18萬元。阿興心生不滿，決定提出行政訴訟，主張警員沒有盡到保護他的人身安全之義務，結果被台中高等行政法院法官打臉，裁定駁回。

▲阿興認為，警員沒有盡到保護他的人身安全之義務。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年6月間因酒醉傷害他人，被彰化縣彰化警分局的警員帶回警局進行管束，等到他的狀況穩定下來之後，確認沒有自傷或傷害他人之虞，才終止管束，並再三叮囑不要酒駕，沒想到大約7分鐘之後，他就當場酒駕離開，被抓包還拒絕酒測，因而挨罰18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、吊扣汽車牌照24個月，還要參加道路交通安全講習。

阿興不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他表示，警員是在終止管束之後尾隨舉發酒駕，況且依據警察職權行使法第19條第1項規定，警員有保護他的人身安全之義務，所以應該要確保他是否能夠安全駕駛車輛，才能交付鑰匙，或者也可以聯繫家屬、主管機關協助派員保護，警員卻都沒有這麼做，反而把鑰匙給他，顯然有教唆他酒駕之嫌。

不過，台中高等行政法院法官檢視警員密錄器影像檔案等證據之後，發現警員確實是在阿興狀況穩定後，才解除管束，還多次告誡不要開車，表明願意幫忙保管車鑰匙，阿興卻不同意，並以「車子是他的，他明天才會來開車」等理由，讓警員將鑰匙交給他。

警員交付鑰匙時，再次提醒不要酒駕，沒想到阿興拿到鑰匙之後，先是假裝要去車上拿東西，接著就發動車輛離去，真實情況顯然都與阿興的說詞不符。

法官認為，不論是管束還是酒駕拒測的部分，警員認事用法均無違誤，也沒有教唆之嫌，最終不採信阿興的說詞，並裁定駁回他的告訴，全案確定。

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