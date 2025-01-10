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社會 社會焦點 保障人權

行人牽腳踏車過馬路　駕駛沒禮讓挨罰6千喊冤「那算慢車」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年8月間開車行經彰化縣政府南郭路1段側門前，當時有一名行人牽著腳踏車過馬路，他因未禮讓挨罰6000元；但他堅稱自己當時只看見腳踏車，腳踏車屬於慢車，不是行人，因此決定提告請求撤銷裁罰。不過，台中高等行政法院法官審理之後，並未採信阿強的說詞，日前裁定駁回。

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲阿強聲稱，當時行人穿越道上沒有「行人」。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿強去年8月間開車行經彰化縣政府南郭路1段側門前，被民眾目擊他沒有禮讓行人，因此檢具行車記錄器影像資料向警方提出檢舉；警方審視影像資料之後，認定阿強有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，於是依法開罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，從警方提供的相片及影像看來，所謂的「行人」，其實只能看見腳踏車穿越人行道，腳踏車屬於慢車，而非行人，他當時看見的是腳踏車而非行人。

交通部公路局台中區監理所則認為，當時行人是以牽引腳踏車的方式過馬路，阿強沒有禮讓，反而搶先在行人前方通行，確實違規，警方依法開罰並無不妥。

台中高等行政法院法官檢視相關證據之後表示，阿強駕駛的車輛行近行人穿越道時，的確有一名行人牽著腳踏車走在斑馬線上，當時雙方相距不足2組枕木紋的距離，阿強未暫停禮讓，違反道交處罰條例第44條第2項規定，而且從現有證據看來，現場狀況顯然與阿強的說詞不符，最終認定此案違規事實明確，裁定駁回阿強的告訴，全案仍可上訴。

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