以色列「拒絕期限內撤軍」黎巴嫩南部　真主黨怒：公然違反協議

▲駐守在黎巴嫩邊境的以色列士兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據去年11月達成的停火協議，以色列和黎巴嫩真主黨雙方應於明（26日），也就是60天期限結束前，從黎巴嫩南部撤出所有軍隊。不過，以色列政府表示，他們不會遵守協議在期限內完全撤出，而是會在與美方協調後分階段撤軍。

根據CNN報導，以色列總理辦公室在聲明中指出，「以色列國防軍（IDF）的撤軍取決於黎巴嫩軍隊是否部署至黎巴嫩南部，以及全面且有效執行協議，同時真主黨撤退到利塔尼河（Litani River）以外。」

聲明提到，「由於停火協議尚未完全由黎巴嫩方面執行，撤軍的進程將以逐步方式進行，並全程與美國協調。」據悉，以色列內閣會議是在23日晚間做出延後撤軍的決定。

知情官員透露，以色列已要求將期限延長30天，並表示將在延長期結束後重新評估撤離南黎巴嫩的可行性，且要求保留的5個哨所都位於以色列與黎巴嫩邊界附近。

根據去年11月達成的停火協議，以色列和真主黨雙方應於1月26日，也就是60天期限結束前，從黎巴嫩南部撤出所有軍隊，僅能有黎巴嫩軍隊和聯合國維和部隊（UN peacekeepers）駐紮。

真主黨警告，如果以色列軍隊在26日後仍未撤出，將被視為「公然違反協議」，黎巴嫩政府將根據國際條約賦予的手段，「以任何必要方式奪回土地，從佔領之手中搶回它。」

美國國安會發言人休斯（Brian Hughes）表示，美國正與合作夥伴協商，「各方都希望確保真主黨無法威脅黎巴嫩人民及其鄰國的安全，為了達成這些目標，急需短期和臨時的停火延長。」

休斯指出，「我們很高興以色列國防軍已經開始從中部地區撤軍，並將繼續與我們的地區夥伴密切合作，確定延長停火的具體安排。」