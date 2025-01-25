俄羅斯潛艇、間諜船靠近　英國皇家海軍艦艇全面監控

▲薩默塞特號監視延塔爾號。（圖／英國皇家海軍）

記者黃聖庭／編譯

俄羅斯海軍間諜船「延塔爾號」（Yantar）近日遭到英國皇家海軍23型巡防艦薩默塞特號（HMS Somerset）和河級巡邏艦泰恩號（HMS Tyne）密切監視。

英國皇家海軍說明，延塔爾號當時正朝英吉利海峽方向北行，薩默塞特號搭載梅林（Merlin）直升機，利用強大的感測器鎖定後接近，並在法國附近的烏沙（Ushant）交通分隔區以南的英吉利海峽入口攔截，直到多佛爾海峽期間始終保持緊密距離。泰恩號同樣參與對延塔爾號的監視，上次在英國附近水域出現是去年11月，當時被多艘皇家海軍艦艇監控。

英國皇家海軍表示，這已是薩默塞特號在三周內第二次對俄羅斯艦艇進行監視，上一次在聖誕節當天監控俄羅斯守護級護衛艦「蘇布拉齊捷利內號」（RFS Soobrazitelny）。泰恩號艦長弗洛耶（Hugo Floyer）談到，「海底電纜、石油和天然氣管道、風力發電設備雖然往往不被一般大眾注意，但這對我們國家和北約盟友們是極為重要。」

▲潮湧號監視潛艦新羅西斯克號。（圖／英國皇家海軍）

在監視延塔爾號之前，皇家海軍補給艦潮湧號（RFA Tidesurge）和獵潛專用的梅林直升機曾對北上經過英吉利海峽的俄羅斯基洛級潛艦「新羅西斯克號」（Novorossiysk）及守護級護衛艦「博伊基號」（RFS Boiky）進行監控，行動持續數日。

▼潮湧號監視博伊基號（舷號532）。（圖／英國皇家海軍）



