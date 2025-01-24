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芬蘭前總統：中國應參與烏克蘭安全保障　 負責約束俄羅斯

▲▼俄中關係,中俄關係,普丁、習近平2個月內2度聚首。（圖／路透）

▲芬蘭前總統認為，中國參與提供烏克蘭安全保障，可發揮對俄羅斯的影響力。（圖／路透）

文／中央社

任內促成芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的芬蘭前總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）23日在倫敦說，中國應該參與提供烏克蘭安全保障、約束中國的「俄羅斯朋友」。

尼尼斯托23日出席英國「皇家國際事務研究所」（Chatham House）一場關於歐洲安全的座談會、擔任主講人，會後接受中央社採訪時說，若中國能參與「和平協議」進程，則一如西方將為烏克蘭的舉措提供保證，中國也該「保證」俄羅斯的作為，以確保和平。

他在座談會指出，所謂的安全保障，重點之一是必須確保俄羅斯不會「又來了」，而中國可發揮對俄羅斯的影響力。

另一方面，儘管莫斯科方面曾表達不歡迎歐洲涉入與烏克蘭有關的談判，尼尼斯托說，歐洲必須參與相關討論。

尼尼斯托另提到，歐洲絕不可有「解決」了烏克蘭戰爭就天下太平的心態。他示警，即便取得某種「和平」，俄羅斯導致的緊張局勢依然不會在歐洲消失。

除了歐洲境內的不穩定因素，尼尼斯托指出，北約的歐洲成員國也有必要為美國可能減少對歐洲安全的資源投入做好準備。他說，因應「在太平洋可能發生的事件」，歐洲必須有能力填補美國留下的缺口。

▲▼芬蘭總統倪尼斯托（Sauli Väinämö Niinistö）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼尼斯托指出，歐洲絕不可有解決了烏克蘭戰爭就天下太平的心態。（圖／達志影像／美聯社）

尼尼斯托曾應邀以歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）特別顧問的身分，撰寫關於強化歐洲安全與提升軍民準備的報告，去年10月發表。

報告提到，一旦美國因為與中國的緊張關係加劇而必須向東亞部署更多軍隊，這可能導致俄羅斯採取投機作為、直接挑戰北約。

報告援引專家意見指出，深懷敵意且軍力全面重整的俄羅斯可能會企圖測試北約的安全與嚇阻態勢，甚至軍事進犯北約盟友和歐盟成員國領土。

綜合考量歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全形勢因素，報告示警，當前這個10年的後期恐將出現一個高風險窗口。

尼尼斯托23日未進一步說明為何預設北京會有興趣、推動有助實質確保俄羅斯「不會再犯」的和平協議，且願意承擔提供烏克蘭安全保障的責任，向莫斯科施壓、監督俄方履行條約。

此外，目前也不清楚，若北京確實願意發揮對莫斯科的影響力「促和止戰」，為何過去3年選擇持續在政治、經濟、科技等領域支援莫斯科。

隨著美國總統川普（Donald Trump）上台，有分析指出，北京或許有機會利用美國新政府企圖儘速達成俄烏停火的態度，為自己加強打造國際正面形象。

▲▼川普在白宮橢圓形辦公室找到拜登留下來的信。（圖／路透）

▲川普曾揚言上任24小時內出手「解決」烏克蘭戰爭。（圖／路透）

另一方面，也有分析提到，北京可能以自身對莫斯科的影響力為籌碼，在推進「促和」議程的同時，說服美國或其他西方國家在特定議題作出符合北京利益的讓步。

川普曾揚言上任24小時內出手「解決」烏克蘭戰爭，後來將目標時程放寬至6個月。

他20日就職，22日在社群媒體發文，向莫斯科喊話，提到若無法儘速敲定停火協議，他將別無選擇，必須對俄羅斯抽重稅、施加高額關稅，並對俄羅斯賣給美國的所有東西施行制裁，其他參與俄羅斯貿易活動的國家也將遭殃。

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應，川普的說法「了無新意」，且川普在2017至2021年第一個總統任期就常動用類似手段，「他（川普）喜歡這類手法」。

自2022年2月全面侵略烏克蘭以來，俄羅斯遭遇一波波國際強力制裁，但這仍未能阻止俄軍對烏克蘭的侵略。

目前沒有跡象顯示莫斯科對「和平」有高度興趣，且就算莫斯科最後同意坐上談判桌，「如何談」恐怕是另一回事。

莫斯科當局數度表示，俄方將「堅守」的條件包括烏克蘭東部4個被俄軍部分占領的州、以及臨黑海的克里米亞（Crimea）半島及塞凡堡（Sevastopol）港市全數劃歸俄羅斯所有，且烏克蘭不得加入北約。

此外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）仍未放棄追求所謂的「烏克蘭去軍事化」，也就是剝奪烏克蘭的軍事抵抗能力，並在基輔扶植親莫斯科政權。

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