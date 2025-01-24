川普威脅制裁　克宮：準備好就「終結俄烏戰爭」展開平等對話

▲針對川普呼籲結束烏俄戰爭的言論，克里姆林宮23日回應，川普的說法毫無新意。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

針對美國總統川普呼籲結束烏俄戰爭的言論，克里姆林宮23日回應，川普的說法毫無新意，但俄方已經準備好展開「平等且互相尊重」的對話，目前正在等待華府釋放的訊號。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）23日在社群平台Truth Social上發文表示，他並不想傷害俄羅斯，並呼籲立即結束烏克蘭戰爭。他還強調，如果無法達成協議，將會對所有俄羅斯商品施加新的制裁和稅收。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，川普在其第一個總統任期內就經常揚言對俄羅斯實施制裁，「我們認為這裡沒有特別新的元素，他喜歡這些手段，至少在他第一次擔任總統時是如此。」

佩斯科夫也提到，莫斯科正在密切關注川普的所有言論，並等待華府釋放的訊號，「我們會仔細記錄所有細微之處，我們隨時準備對話，普丁總統多次提到這一點，是平等的對話、彼此尊重的對話。」

川普尚未公開說明他如何看待基輔和莫斯科可能達成的和平協議輪廓。普丁則已提出最嚴苛的條件，其中包括烏克蘭撤離目前基輔控制下的俄羅斯部分領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則排除割讓領土的可能性，僅稱將考慮透過「外交」手段確保俄羅斯歸還占領的土地。